Martovska inflacija je zbog poskupljenja energenata od američko-izraelskog napada na Iran skočila na 2,7 odsto, posle pada na 1,9 odsto u februaru, saopštio je Destatis u ponedeljak. To je najviše od 2,9 odsto iz januara 2024.



Posebno oštro, a prvi put od decembra 2023. poskupeli su energenti, 7,2 odsto u međugodišnjem poređenju. Usluge su poskupele 3,2 odsto, a hrana, čije cene se zapravo nisu ni smirile od prethodnog inflatornog talasa, za 0,9 odsto.



Bundesbanka je još ranije procenila da će zbog posledica rata na tržište nafte i gasa inflacija u kratkom roku preskočiti granicu od tri odsto.



Ekonomski instituti su do američko-izraelskog napada na Iran prognozirali stopu inflacije od tik iznad dva odsto. Međutim, već u prvoj polovini godine, inflacija će, prema skorašnjoj proceni Instituta za makroekonomsku politiku, skočiti na iznad 2,5 odsto.



"To je samo početak, jer poskupljenje energenata će se narednih meseci ugrađivati u lanac dodavanja vrednosti," upozorio je glavni ekonomista Komercbanke (Commerzbank) Jerg Kremer (Jörg Krämer) po objavljivanju martovskih brojki, piše B92.



Nalet inflacije usled invazije Ukrajine primirio se tek prošle godine, a vrhunac je bio sa 6,9 odsto 2022. Godinu kasnije, inflacija je još bila velikih 5,9 odsto.



Prema podacima federalnog ureda za poljoprivredu i prehranu, hrana u Nemačkoj je od 2021. do 2025. poskupela za skoro trećinu - 32 odsto.



