Referentna cena aluminijuma na Londonskoj berzi metala bila je 3.453 dolara po toni u podne, što je povećanje od 4,7 odsto u odnosu na zatvaranje prošle nedelje.

Nakratko je porasla na 3.492 dolara u današnjem trgovanju, što je najviši nivo od 19. marta. Nedelju dana ranije dostigla je četvorogodišnji maksimum od 3.546,50 dolara.

Aluminijum se koristi u transportu, građevinarstvu i pakovanju, podseća Rojters. Zalihe su već ograničene.

Američko-izraelski rat sa Iranom i de fakto zatvaranje Ormuskog moreuza već su ograničili zalihe aluminijuma na izvozna tržišta u Sjedinjenim Državama i Evropi, napominje Rojters.

Krajem prošle nedelje, Izrael i Sjedinjene Države su napali čelične i nuklearne objekte, a Iran je odgovorio ispaljivanjem raketa i dronova na fabrike aluminijuma u ​​Bahreinu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tvrdeći da posluju sa američkom vojskom i vazduhoplovnom industrijom.

Aluminium Bahrain (Alba), koji upravlja najvećom topionicom na svetu na jednoj lokaciji, objavio je u nedelju da procenjuje štetu od iranskih napada.

Emirates Global Aluminium je izvestio da je njihova fabrika pretrpela "značajnu štetu".

Persijski zaliv čini devet odsto globalne ponude Iran je preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom kao odgovor na američko-izraelski napad, zabranjujući tranzit brodova povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima.

Proizvođači aluminijuma iz Zaliva čine oko devet procenata globalne ponude, a njihove pošiljke su presahle, što podstiče zabrinutost zbog ponude.

Alba je već počela da zatvara topionice koje čine 19 odsto njenih kapaciteta.

Teška šteta na fabrikama mogla bi dovesti do još značajnijih smanjenja proizvodnje koje će biti teško normalizovati u kratkom roku, rekli su trgovci.

"Najnoviji napadi povećavaju verovatnoću scenarija dugotrajnih poremećaja, u kojem bi nestašica u ponudi mogla da se nastavi čak i ako se geopolitičke tenzije smanje, povećavajući rizike od rasta cena", upozorili su analitičari kompanije ING Economics.

Zalihe aluminijuma u ​​skladištima Londonske berze pale su za više od 60 procenata od prošlog maja, prema Rojtersu.

"Iranski napadi na fabrike aluminijuma na Bliskom istoku mogli bi da gurnu krhko tržište u krizu, povećavajući izglede za rekordne cene", saopštila je kompanija "Britannia Global Markets".

Uticaj sukoba dodatno je pojačan smanjenim svetskim ponudama zbog ograničenja proizvodnje u drugim regionima, što znači da tržište ima "tanku" zaštitu od šokova, dodali su oni.

