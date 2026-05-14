Otpuštanja, koja pogađaju manje od pet odsto Ciskove radne snage, dolaze nakon što je kompanija objavila bolje nego očekivane kvartalne rezultate i povećala svoju prognozu prodaje zbog rastuće potražnje za veštačkom inteligencijom infrastrukturom.

Prema navodima ove kompanije, očekuje se da će restrukturiranje koštati do milijardu dolara, uglavnom zbog troškova otpremnina.

Kompanija je saopštila da očekuje da će zabeležiti oko 450 miliona dolara tih troškova u tekućem kvartalu, a preostali troškovi će se preneti u fiskalnu 2027. godinu.

Akcije kompanije su porasle za više od 17 procenata u trgovanju nakon radnog vremena. Cisko se pridružio rastućoj listi tehnoloških kompanija koje su povezale otpuštanja sa efikasnošću vezanom za veštačku inteligenciju i širim organizacionim promenama.

Izvršni direktor Čak Robinson rekao je da Cisko preusmerava investicije ka oblastima "gde su potražnja i dugoročno stvaranje vrednosti najjači", uključujući čipove za veštačku inteligenciju, optička vlakna i bezbednost, piše Biznis insajder (Business Insider).

Kompanija je saopštila da planira da nastavi zapošljavanje u strateškim oblastima, dok istovremeno ukida neke pozicije kao deo restrukturiranja vezanog za veštačku inteligenciju.

