Barel marke VTI na američkom tržištu prodavao se po ceni od 102,47 dolara, višoj za 29 centi ili za skoro 0,3 procenta. Referentne cene na oba tržišta ostale su oko ili iznad 100 dolara po barelu od početka američko-izraelskog rata sa Iranom krajem februara i najnovije blokade Ormuskog moreuza, ključnog plovnog puta za transport energije sa Bliskog istoka.

"Tržište ostaje veoma osetljivo na sve nove vesti iz regiona, što znači da će verovatno nastaviti da oscilira. Bilo kakva dalja eskalacija ili direktna pretnja ponudi mogla bi brzo da oživi snažan rast cena i Brent i VTI nafte", rekla je Prijanka Sačdeva, viši tržišni analitičar kompanije Filip Nova.

Na cene je uticala IEA. Cenu je podržala vest da je Međunarodna agencija za energiju (IEA) objavila da globalna ponuda nafte ove godine neće zadovoljiti ukupnu potražnju jer rat stvara pad proizvodnje na Bliskom istoku.

Štaviše, objavljeno je da je ruska proizvodnja sirove nafte pala za 460.000 barela dnevno u aprilu u poređenju sa istim periodom prošle godine, na oko 8,8 miliona barela dnevno, jer je Ukrajina pojačala napade dronovima na energetske ciljeve. Tramp kaže da mu nije potrebna pomoć Kine da okonča rat.

Cene nafte su trajno porasle za više od 3 procenta u utorak, jer su nade u primirje između SAD i Irana izbledele, umanjujući izglede za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kojim obično prolazi oko petine globalne nafte i tečnog prirodnog gasa. Tramp je stigao u Peking u sredu, a trebalo bi da se sastane sa Sijem u četvrtak i petak.

U utorak je rekao da ne misli da će mu biti potrebna pomoć Kine da okonča rat, čak i dok izgledi za trajni mirovni sporazum opadaju, a Teheran pojačava kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

Kina je najveći kupac iranske nafte uprkos pritisku sankcija Trampove administracije, piše Rojters.

"Trajanje poremećaja i veličina manjka ponude, koji već prelazi milijardu barela, znače da će cene nafte verovatno ostati iznad 80 dolara po barelu do kraja godine", saopštila je Eurasija grupa (Eurasia Group je američka konsultantska i istraživačka firma koja se bavi geopolitičkim rizicima).

Rat je počeo da opterećuje američku ekonomiju, a više cene nafte povećavaju troškove goriva, a ekonomisti očekuju sekundarne efekte u narednim mesecima. U aprilu su potrošačke cene u SAD porasle za 3,8 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je jači tempo nego što su analitičari očekivali od maja 2023. godine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.