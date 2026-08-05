Roditelji su upozoreni da obrate pažnju - dečja kaciga koja se prodavala na tržištu Evropske unije povlači se zbog bezbednosnog problema koji može ugroziti dete u slučaju pada, piše Telegraf Biznis.

Sistem Evropske unije za brzo upozoravanje na opasne proizvode (RAPEX) izdao je upozorenje zbog nebezbedne dečje biciklističke kacige koja je povučena iz prodaje zbog rizika od povreda.

Reč je o crvenoj biciklističkoj kacigi namenjenoj deci, veličine S, kod koje je utvrđeno da mehanizam za pričvršćivanje nije dovoljno siguran.

Kopča može da se otvori tokom vožnje

Kako se navodi u upozorenju, problem se odnosi na kopču na kaišu koja se nalazi ispod brade.

Postoji mogućnost da se kopča lako otvori, zbog čega kaciga tokom eventualnog pada ne bi ostala pravilno pričvršćena na glavi deteta.

U takvoj situaciji korisnik može ostati bez odgovarajuće zaštite, što povećava rizik od povreda.

Proizvod nije u skladu sa evropskim standardima

Kontrolom je utvrđeno da povučena kaciga nije ispunila zahteve propisane Uredbom o ličnoj zaštitnoj opremi (PPE), kao ni evropskim standardom EN 1078 koji reguliše bezbednost kaciga za bicikliste i korisnike slične opreme.

Zbog utvrđenog rizika proizvod je povučen sa tržišta.

Podaci o nebezbednoj kacigi

Kategorija proizvoda: Zaštitna opremaVrsta proizvoda: Dečja biciklistička kaciga

Naziv proizvoda: KID BIKE HELMET

Brend: VICTGOAL

Model: Rot - HT-006

Broj serije: 2025A0601

Veličina: S

Boja: Crvena

Barkod: 0709690451399

Zemlja porekla: Kina

Online prodavac: Amazon

ASIN oznaka: B09NRBDM5Q

Šta roditelji treba da urade?

Roditeljima se savetuje da provere da li poseduju ovu kacigu i da je ne koriste dok se ne utvrdi da li je proizvod bezbedan.

Posebnu pažnju treba obratiti na oznake proizvoda, model i broj serije, kako bi se izbegla upotreba opreme koja može predstavljati rizik za dete.

RAPEX upozorenja služe upravo tome da potrošači na vreme budu informisani o proizvodima koji mogu ugroziti zdravlje i bezbednost korisnika.

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