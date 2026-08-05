Roditelji su upozoreni da obrate pažnju - dečja kaciga koja se prodavala na tržištu Evropske unije povlači se zbog bezbednosnog problema koji može ugroziti dete u slučaju pada, piše Telegraf Biznis.
Sistem Evropske unije za brzo upozoravanje na opasne proizvode (RAPEX) izdao je upozorenje zbog nebezbedne dečje biciklističke kacige koja je povučena iz prodaje zbog rizika od povreda.
Reč je o crvenoj biciklističkoj kacigi namenjenoj deci, veličine S, kod koje je utvrđeno da mehanizam za pričvršćivanje nije dovoljno siguran.
Kopča može da se otvori tokom vožnje
Kako se navodi u upozorenju, problem se odnosi na kopču na kaišu koja se nalazi ispod brade.
Postoji mogućnost da se kopča lako otvori, zbog čega kaciga tokom eventualnog pada ne bi ostala pravilno pričvršćena na glavi deteta.
U takvoj situaciji korisnik može ostati bez odgovarajuće zaštite, što povećava rizik od povreda.
Proizvod nije u skladu sa evropskim standardima
Kontrolom je utvrđeno da povučena kaciga nije ispunila zahteve propisane Uredbom o ličnoj zaštitnoj opremi (PPE), kao ni evropskim standardom EN 1078 koji reguliše bezbednost kaciga za bicikliste i korisnike slične opreme.
Zbog utvrđenog rizika proizvod je povučen sa tržišta.
Podaci o nebezbednoj kacigi
Kategorija proizvoda: Zaštitna opremaVrsta proizvoda: Dečja biciklistička kaciga
Naziv proizvoda: KID BIKE HELMET
Brend: VICTGOAL
Model: Rot - HT-006
Broj serije: 2025A0601
Veličina: S
Boja: Crvena
Barkod: 0709690451399
Zemlja porekla: Kina
Online prodavac: Amazon
ASIN oznaka: B09NRBDM5Q
Šta roditelji treba da urade?
Roditeljima se savetuje da provere da li poseduju ovu kacigu i da je ne koriste dok se ne utvrdi da li je proizvod bezbedan.
Posebnu pažnju treba obratiti na oznake proizvoda, model i broj serije, kako bi se izbegla upotreba opreme koja može predstavljati rizik za dete.
RAPEX upozorenja služe upravo tome da potrošači na vreme budu informisani o proizvodima koji mogu ugroziti zdravlje i bezbednost korisnika.
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