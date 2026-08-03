EUR EUR 117,04 117,40din 117,75
USD USD 101,71 102,01din 102,32
CAD CAD 72,54 72,76din 72,98
AUD AUD 71,47 71,68din 71,90
GBP GBP 136,73 137,15din 137,56
CHF CHF 125,95 126,33din 126,71
KURSNA LISTA

Srbija

PIO fond objavio važno obaveštenje za građane Srbije koji rade u inostranstvu

PIO fond objasnio je kako građani Srbije koji žive i rade u inostranstvu ostvaruju pravo na penziju i kako se dokazuje radni staž iz Srbije.

Autor:  Dubravka Jovanović
03.08.2026.12:35
0
PIO fond objavio važno obaveštenje za građane Srbije koji rade u inostranstvu
New Africa/shutterstock.com
Najjeftiniji smeštaj ove sezone - mesto u Crnoj Gori nudi prenoćište do 25 evra, obrok od 5 do 8 evra 
Foto: HSBortecin / Shutterstock.com
 Najjeftiniji smeštaj ove sezone - mesto u Crnoj Gori nudi prenoćište do 25 evra, obrok od 5 do 8 evra 
Prethodna vest
Dostavljač, zanimanje iz pakla - radio na 40 stepeni ceo dan i zaradio 1.620 dinara
Foto: SFIO CRACHO / Shutterstock.com
 Dostavljač, zanimanje iz pakla - radio na 40 stepeni ceo dan i zaradio 1.620 dinara
Sledeća vest

Građani Srbije koji žive i rade u inostranstvu, a deo radnog staža ostvarili su u Srbiji, često imaju dilemu kako da pribave potvrdu o stažu prilikom podnošenja zahteva za penziju u drugoj državi, piše Blic.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objašnjavaju da u većini slučajeva osiguranici ne moraju sami da traže potvrdu o radnom stažu u Srbiji, jer se postupak sprovodi službenim putem između nadležnih institucija dve države.

Povod za ovo pojašnjenje bilo je pitanje osiguranika iz Salcburga koji želi da ostvari pravo na austrijsku penziju, a deo radnog veka proveo je u Srbiji.

Zahtev se podnosi u državi u kojoj živite

Kako navode iz PIO fonda, građanin koji živi u Austriji i želi da mu se prizna radni staž ostvaren u Srbiji ne podnosi zahtev direktno Fondu PIO Srbije.

Potrebno je da se najpre obrati nadležnom organu socijalnog osiguranja u Austriji i podnese zahtev za utvrđivanje penzijskog staža ostvarenog u Srbiji.

Nakon toga austrijska institucija službenim putem dostavlja zahtev Fondu PIO Srbije, koji proverava podatke o navršenom stažu i potvrdu dostavlja austrijskom penzijskom organu, ali i samom osiguraniku.

Staž iz Srbije i inostranstva se sabira

Iz PIO fonda podsećaju da Srbija sa brojnim državama ima zaključene međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

To znači da se, ukoliko je osiguranik radio u Srbiji i u državi sa kojom postoji takav sporazum, radni staž ostvaren u obe zemlje sabira radi ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Tokom postupka nadležne institucije dve države razmenjuju podatke o ostvarenom radnom stažu putem međunarodnih obrazaca, čime se omogućava pravilno utvrđivanje prava iz penzijskog osiguranja.

Koliku penziju isplaćuje Srbija, a koliku druga država?

Iako se radni staž sabira kako bi građanin ispunio uslove za odlazak u penziju, svaka država isplaćuje samo deo penzije koji odgovara periodu osiguranja ostvarenog na njenoj teritoriji.

Drugim rečima, Srbija isplaćuje penziju za godine rada ostvarene u Srbiji, dok druga država isplaćuje deo koji se odnosi na staž navršen kod nje.

Gde se podnosi zahtev za penziju?

PIO fond naglašava da se zahtev za ostvarivanje prava na penziju podnosi organu socijalnog osiguranja u državi u kojoj osiguranik ima prebivalište.

Nakon podnošenja zahteva pokreće se službeni postupak razmene podataka između nadležnih institucija, čime se utvrđuje ukupan radni staž i pravo na isplatu penzije u skladu sa međunarodnim sporazumima.

Zbog toga građani koji su radili u više država ne treba sami da pribavljaju potvrde o radnom stažu iz Srbije, osim ukoliko nadležna institucija u konkretnom postupku izričito ne zatraži dodatnu dokumentaciju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

Srbija radnici pio fond pravila inostrana penzija

Povezane vesti

Srpski Maldivi za "sitno" - bajkovita priroda, kupanje i smeštaj od 2.500 dinara
KpaTyH/shutterstock.com

Srpski Maldivi za "sitno" - bajkovita priroda, kupanje i smeštaj od 2.500 dinara

14:00 | 0
Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje
Studio Romantic/shutterstock.com

Dragica iz Smedereva dala otkaz u firmi i sa 56 godina pokrenula biznis - zarada samo kaplje

12:26 | 0
Lučić: "Mi smo u fenomenalnom momentu zbog strateškog partnerstva sa SAD"
Foto: Youtube printscreen/K1 Televizija

Lučić: "Mi smo u fenomenalnom momentu zbog strateškog partnerstva sa SAD"

12:15 | 0
Potpisivanje Strateškog dijaloga - "Ovo se nije dogodilo u diplomatskoj istoriji SAD i Srbije"
Foto: Aritra Deb / Shutterstock.com

Potpisivanje Strateškog dijaloga - "Ovo se nije dogodilo u diplomatskoj istoriji SAD i Srbije"

08:47 | 0
Vrućina postaje ozbiljna opasnost na gradilištima - Nemačka uvodi nove mere zaštite radnika
iPoguz/shutterstock.com

Vrućina postaje ozbiljna opasnost na gradilištima - Nemačka uvodi nove mere zaštite radnika

19:44 | 0
Komentari (0)

Srbija

Važna odluka Vlade Srbije o nafti - privremena zabrana izvoza produžena
Dragos Asaftei/shutterstock.com

Važna odluka Vlade Srbije o nafti - privremena zabrana izvoza produžena

16:07 Srbija
Kreće novo prodajno mesto za TAG uređaje - vozačima će biti olakšan prolazak kroz naplatne rampe
Drazen Zigic/shutterstock.com

Kreće novo prodajno mesto za TAG uređaje - vozačima će biti olakšan prolazak kroz naplatne rampe

15:59 Srbija
Prodavac zna nešto što kupac ne zna - ekonomista objasnio fenomen koji utiče na svaku našu kupovinu
fizkes/shutterstock.com

Prodavac zna nešto što kupac ne zna - ekonomista objasnio fenomen koji utiče na svaku našu kupovinu

14:11 Srbija
Gase nuklearne reaktore u regionu - postoje problemi, ali nema opasnosti za Srbiju
Foto: Pixabay

Gase nuklearne reaktore u regionu - postoje problemi, ali nema opasnosti za Srbiju

13:27 Srbija
Vlada Srbije donela odluku - produžava se rok smanjenja akciza za naftne derivate
Foto:Virrage Images/Shutterstock

Vlada Srbije donela odluku - produžava se rok smanjenja akciza za naftne derivate

13:16 Srbija
Poreska uprava objavila rok koji ne smete da propustite, u suprotnom slede posledice
Nanci Santos Iglesias/shutterstock.com

Poreska uprava objavila rok koji ne smete da propustite, u suprotnom slede posledice

12:59 Srbija
Lučić: "Mi smo u fenomenalnom momentu zbog strateškog partnerstva sa SAD"
Foto: Youtube printscreen/K1 Televizija

Lučić: "Mi smo u fenomenalnom momentu zbog strateškog partnerstva sa SAD"

12:15 Srbija
Nemate novac za pokretanje biznisa? Država može da finansira i do 40 odsto ulaganja
Foto: MAYA LAB / Shutterstock.com

Nemate novac za pokretanje biznisa? Država može da finansira i do 40 odsto ulaganja

09:50 Srbija
Potpisivanje Strateškog dijaloga - "Ovo se nije dogodilo u diplomatskoj istoriji SAD i Srbije"
Foto: Aritra Deb / Shutterstock.com

Potpisivanje Strateškog dijaloga - "Ovo se nije dogodilo u diplomatskoj istoriji SAD i Srbije"

08:47 Srbija
Počela podela vaučera od 10.000 dinara
Foto:oneinchpunch/Shutterstock

Počela podela vaučera od 10.000 dinara

08:37 Srbija

Najnovije

Najčitanije

14min

Promet na Beogradskoj berzi 369.355 dinara - indeksi u plusu

36min

Važna odluka Vlade Srbije o nafti - privremena zabrana izvoza produžena

44min

Kreće novo prodajno mesto za TAG uređaje - vozačima će biti olakšan prolazak kroz naplatne rampe

46min

EKSPO 2027: Haiti - karipska zemlja u kojoj muzika, igra i istorija govore istim jezikom

1H

Top tri najjeftinije banje u Srbiji - cene smeštaja idu od 1.000 do 1.500 dinara 

1D

Došao kraj skupim popravkama i prevarama - istorijski zakon je stupio na snagu

1D

Da vam traje, a i da ga dobro prodate - velika lista automobila koji najbolje drže vrednost

1D

Jedina firma na svetu koja daje 20.000 evra bonusa radnicima, samo da ostanu

1D

Pogledajte tačan spisak lekova koji su drastično pojeftinili

1D

Stakleni vidikovac je već hit leta - ljudi hrle na Kablar da uživaju u pogledu

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,4 117,75
USD USD 101,71 102,01 102,32
CAD CAD 72,54 72,76 72,98
AUD AUD 71,47 71,68 71,9
GBP GBP 136,73 137,15 137,56
CHF CHF 125,95 126,33 126,71

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 54.726,00 €
ETH ETH 1.616,62 €
LTC LTC 38,65 €
DOT DOT 0,69 €
BCH BCH 183,28 €
LINK LINK 7,21 €
BNB BNB 505,96 €
XMR XMR 316,47 €
Powered by CoinGecko API