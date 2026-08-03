Lučić: "Mi smo u fenomenalnom momentu zbog strateškog partnerstva sa SAD"

"Zahvaljujući odličnim geopolitičkim odnosima Srbije, za koje je svakako najzaslužniji predsednik Vučić, na pragu smo da budemo centar razvoja veštačke inteligencije na evropskom kontinentu. Sada na svetu postoje dva globalna centra, SAD i Kina, i to se gotovo sigurno neće menjati. Evropa je u ogromnom zaostatku, koji vrlo teško može da nadoknadi, suviše reguliše AI, premalo inovira. Srbija ima veliku šansu da iskoristi svoju specifičnu poziciju u Evropi da budemo jedna od najvažnijih adresa za razvoj AI kada je reč o ovom našem delu sveta. Mi smo u fenomenalnom momentu, zbog novog strateškog partnerstva sa SAD, koje ulažu hiljade milijardi dolara u AI, da to iskoristimo", objasnio je Lučić u emisiji “Dan na dan” kod Milomira Marića.

Upravo su ulaganja u AI bila među najvažnijim temama nedavne posete prvog čoveka Telekoma Srbija Vašingtonu. Američka strana uputila je neke veoma dobre poruke.

"U razgovorima koje sam imao u Stejt departmentu, Ministarstvu trgovine SAD, državnoj Eksim banci, videla se njihova spremnost da razne projekte na bazi AI na Zapadnom Balkanu rade sa Telekomom Srbija. To nama daje otvorena vrata prema najvećim američkim i svetskim kompanijama, kao što je Nvidia, da zajedno radimo na projektima AI, prvo ovde za naš region, pa onda za celu Evropu. To je ogromna šansa kako za našu kompaniju tako za celu državu i za sve naše građane", istakao je Lučić.

Sve to ne bi bilo moguće bez odgovarajućeg šireg političkog konteksta, koji je u SAD postao vrlo pozitivan za Srbiju.

"Generalna atmosfera prema Srbiji u Vašingtonu je odlična. Stvari su se značajno promenile na bolje, mada i za vreme Bajdenove administracije i ambasadora Hila bilo je vrlo dobrih signala. Treba da iskoristimo taj talas, da smo prepoznati kao ključni igrač na Zapadnom Balkanu. I aktuelni Strateški dijalog je pokazao da je Amerika spremna da investira milijarde dolara u našoj zemlji, na primer u energetskim projektima", podvukao je Vladimir Lučić.

Što se tiče poslovanja Telekoma Srbija, ova godina će biti istorijski odlična, sa brojkama koje su nekada bile nezamislive.

"Iako je i 2025. bila u svakom smislu rekordna, ova godina će definitivno biti iznad svih dosad zabeleženih rezultata. Približavamo se prihodima od 3 milijarde evra, operativni profit biće preko 1,5 milijardu, a neto profit će preći 500 miliona evra. Uspostavljamo firme širom Evrope i sveta, i od Telekoma gradimo veliku, uspešnu, međunarodnu kompaniju. Uz odličan trend u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, preko TV Njuzmaks krenuli smo u Poljskoj, koja je veliko i bogato tržište, tu je i Turska, gde imamo izuzetno atraktivnu TV ponudu, i naravno krećemo kao mobilni operater u Americi, što će biti istorijski poslovni korak", najavio je Lučić.

Kako je zaključio, svet ulazi u novo digitalno doba, za koje je Telekom Srbija apsolutno spreman i gde će vrednost kompanije dramatično da raste.

Dve uloge Telekoma na Ekspo

Pripreme države za manifestaciju Ekspo 2027 nalaze se na vrhuncu, a Telekom Srbija tu će imati izuzetnu važnost.

"Mi ćemo imati dvostruku ulogu na Ekspo, bićemo ekskuzivni telekomunikacioni partner, a prezentovaćemo i naše aktivnosti u velikom, izuzetno modernom, paviljonu. Ambasade su već krenule da nas kontaktiraju, pravimo tehnološka rešenja po meri svake zemlje. U Srbiju će doći nekoliko miliona stranih gostiju, bar polovina koristiće našu mrežu i našu karticu, što je odlično za poslovanje naše kompanije. Ekspo je takođe šansa da se predstavimo u dve velike oblasti, multimedija i digitalni servisi. Startapi u koje ulažemo moći će da se predstave, a prezentovaćemo i naša originalna softverska rešenja. Što se tiče startapa, sada nam je prioritet da im pomognemo da prošire svoje tržište i da monetizuju proizvode koje već imaju. Tu stižu i neke odlične vesti, na primer jedan od njih koji se bavi zaštitom autorskih prava na internetu i borbom protiv onlajn piraterije potpisao je ugovor sa Astra Zenekom", izjavio je generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić.

Lučić u četvrtak na KiM

Posle radne posete Vašingtonu, prvi čovek Telekoma Srbija Vladimir Lučić ide na Kosovo i Metohiju, gde će ova kompanija podići još dve moderne zgrade.

"Moj cilj je da maksimalno pomognem našoj kompaniji na KiM da bude što jača, a da ugroženo srpsko stanovništvo ostane u Pokrajini i da živi što normalnije. U četvrtak ću da posetim naše zaposlene tamo. Već smo izgradili nove zgrade u Severnoj Mitrovici i Gračanici, sada ću objaviti da ćemo izgraditi još dve nove zgrade, još modernije. Poslaću poruku da nam je cilj da budemo još jači, da ostajemo na Kosovu i Metohiji kao najveća srpska firma sa blizu 250 zaposlenih, da planiramo nova radna mesta, i da pružamo najbolje usluge za 30.000 korisnika u Pokrajini. Kurtijeva administracija stalno pokušava da nas sapliće i da nam otežava rad, ali svemu uspešno odolevamo. Najnovije je da je Priština htela da nam zabrani da naša Arena Sport na KiM emituje utakmice Svetskog prvenstva, jer jedna njihova TV stanica na albanskom to već radi, ali mi smo bili spremni unapred, i sa FIFA smo dogovorili da imamo prava za emitovanje utakmica na srpskom jeziku", naglasio je Lučić u emisiji “Dan na dan”.

Usluge MTS na KiM funkcionišu besprekorno, a radnici kompanije tamo se ponašaju kao “pravi heroji”, iako ekstremni potezi Prištine unose stalni nemir među srpsko stanovništvo, ukazao je generalni direktor Telekoma.

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