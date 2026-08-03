Poreska uprava Srbije saopštila je da je omogućeno elektronsko podnošenje poreskih prijava za pomorce koji su prihode ostvarili tokom 2025. godine, piše Telegraf.

Kako se navodi, poreski obveznici - pomorci mogu da podnesu Poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i doprinosu za zdravstveno osiguranje na prihode pomoraca (obrazac PP OPO-P) putem portala ePorezi, čime je postupak prijave dodatno pojednostavljen.

Do kada pomorci moraju da podnesu poresku prijavu?

Poreska uprava podseća da se obrazac PP OPO-P podnosi najkasnije u roku od 30 dana od isteka trećeg kvartala tekuće godine, za prihode ostvarene u prethodnoj godini.

To znači da je krajnji rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje obračunatih poreskih obaveza za prihode ostvarene tokom 2025. godine 30. oktobar 2026. godine.

Građanima se savetuje da prijavu podnesu na vreme kako bi izbegli eventualne posledice zbog propuštanja zakonskog roka.

Elektronski ili na papiru - obe opcije su moguće

Iz Poreske uprave naglašavaju da elektronsko podnošenje nije obavezno.

Pomorci koji ne žele da koriste portal ePorezi prijavu mogu da podnesu i u papirnom obliku, u nadležnoj filijali Poreske uprave.

Obrazac PP OPO-P predaje se u pisarnici nadležne filijale, a spisak svih organizacionih jedinica dostupan je u odeljku „Adresar“ na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave.

Dostupno i detaljno uputstvo za popunjavanje prijave

Na zvaničnom sajtu Poreske uprave objavljeno je i korisničko uputstvo za popunjavanje i elektronsko podnošenje obrasca PP OPO-P preko portala ePorezi.

U uputstvu je korak po korak objašnjen ceo postupak prijavljivanja, kako bi poreski obveznici lakše ispunili svoje zakonske obaveze.

Gde pomorci mogu da dobiju dodatnu pomoć?

Ukoliko imaju nedoumice prilikom popunjavanja ili podnošenja prijave, pomorci mogu da se obrate Kontakt centru Poreske uprave ili da pomoć zatraže na šalterima "Vaš poresnik" u filijalama širom Srbije.

Na raspolaganju su i telefonski brojevi Kontakt centra, preko kojih građani mogu dobiti informacije o postupku podnošenja poreske prijave, potrebnoj dokumentaciji i drugim poreskim obavezama.

Poreska uprava apeluje na sve pomorce koji su tokom 2025. godine ostvarili prihode da blagovremeno podnesu prijavu i izmire poreske obaveze u zakonom propisanom roku.

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