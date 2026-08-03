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Zlatne ruke sve više vrede - spisak najtraženijih zanata u Srbiji, plata do 180.000 dinara

 Na sajtu Poslovi Infostud od januara do kraja juna objavljeno je 32.713 oglasa za posao, što je oko tri odsto više nego u istom periodu prošle godine.

Autor:  Stanko Stamenković
03.08.2026.11:19
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Zlatne ruke sve više vrede - spisak najtraženijih zanata u Srbiji, plata do 180.000 dinara
Foto: grafvision / Shutterstock.com
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Posebno ohrabruje podatak da je broj oglasa namenjenih mladima povećan za čak 24 odsto, dok su najveći rast potražnje za radnicima zabeležili građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo.

Kada je reč o zaradama koje su poslodavci nudili u oglasima, među najtraženijim zanimanjima izdvajaju se komercijalisti i vozači, sa prosečnom ponuđenom platom od oko 125.000 dinara. Radnici u proizvodnji i administrativni radnici mogli su da računaju na oko 88.000 dinara, magacioneri na oko 86.000, a prodavci na približno 80.000 dinara.

Istovremeno, nedostatak radnika u zanatskim i ugostiteljskim zanimanjima i dalje predstavlja jedan od najvećih problema za poslodavce. Među najdeficitarnijim zanimanjima u prvoj polovini godine našli su se autolimari, limari, pekari, barmeni, mesari i šefovi kuhinja, piše Dnevnik.

Iako poslodavci za pojedine od ovih poslova nude plate znatno iznad republičkog proseka, interesovanje kandidata i dalje je slabo. Tako je prosečna ponuđena plata za šefa kuhinje iznosila oko 154.000 dinara, dok su auto-limari mogli da zarade i do 180.000 dinara.

Podaci pokazuju da tržište rada postepeno ulazi u stabilniju fazu u odnosu na prošlu godinu. Iako je još rano govoriti o potpunom oporavku, rast broja oglasa, veća potražnja za mladima i pojačana aktivnost u više privrednih grana predstavljaju ohrabrujuće signale za nastavak godine.

S druge strane, dugogodišnji nedostatak kvalifikovanih zanatskih radnika ostaje jedan od najvećih izazova domaćeg tržišta rada, što potvrđuje da ni sve veće zarade često nisu dovoljne da nadoknade manjak stručnih kadrova.

Najveći broj oglasa i dalje dolazi iz trgovine, gde je tokom prvih šest meseci objavljeno 6.570 oglasa. Slede proizvodnja sa 3.389, uslužni sektor i zanati sa 2.962, turizam i ugostiteljstvo sa 2.429, kao i građevinarstvo i arhitektura sa 2.232 oglasa.

Najveći rast u odnosu na isti period prošle godine zabeležen je u građevinarstvu i arhitekturi, gde je broj oglasa povećan za 15 odsto, kao i u turizmu i ugostiteljstvu, sa rastom od 13 odsto. Povećan broj oglasa beleže i trgovina, uslužni sektor i zanati, kao i prehrambena industrija, što ukazuje da se oporavak ne odnosi samo na jednu privrednu granu.

Za razliku od većine sektora, IT industrija nastavlja da beleži pad. Broj oglasa u ovoj oblasti manji je za oko 32 odsto u odnosu na prvu polovinu prošle godine i smanjen je sa 2.508 na 1.633. Ipak, IT Help Desk i Support stručnjaci, softverski inženjeri, programeri, kao i Full Stack i Backend developeri i dalje su među najtraženijim kadrovima.

Posebno pozitivan trend zabeležen je kod zapošljavanja mladih. Tokom prve polovine godine objavljeno je 4.868 oglasa namenjenih studentima i mladima, što je 24 odsto više nego u istom periodu lane. Njihov udeo u ukupnom broju oglasa porastao je sa 12 na gotovo 15 odsto, što pokazuje da poslodavci ponovo sve više pružaju priliku kandidatima koji tek ulaze na tržište rada.

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zanimanje zanat

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