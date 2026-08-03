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Srbija

Nemate novac za pokretanje biznisa? Država može da finansira i do 40 odsto ulaganja

Mnogi imaju dobru poslovnu ideju, ali od nje odustanu jer nemaju dovoljno novca za početno ulaganje. 

Autor:  Nina Stojanović
03.08.2026.09:50
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Nemate novac za pokretanje biznisa? Država može da finansira i do 40 odsto ulaganja
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Kupovina opreme, uređenje prostora ili nabavka alata često predstavljaju najveću prepreku na početku.

Zbog toga bi budući preduzetnici trebalo da znaju da postoje državni programi koji omogućavaju povoljne kredite, a u pojedinim slučajevima i bespovratna sredstva koja mogu da pokriju značajan deo investicije.

Kako funkcioniše podrška države?

Fond za razvoj Republike Srbije godinama sprovodi programe namenjene pokretanju i razvoju poslovanja, nudeći uslove koji su znatno povoljniji od standardnih bankarskih kredita.

U praksi to znači da, ukoliko vam je za pokretanje biznisa potrebno dva miliona dinara, kroz odgovarajući program možete da dobijete i do 800.000 dinara bespovratnih sredstava, dok se preostali iznos finansira kreditom sa povoljnom kamatnom stopom, piše Mame.rs

Naravno, visina bespovratne pomoći i uslovi zavise od programa za koji se konkuriše.

Kamata od 1,5 odsto i grejs period do godinu dana

Jedna od najvećih prednosti ovih programa jesu povoljni uslovi otplate.

Kamatna stopa kreće se već od 1,5 odsto godišnje, a u zavisnosti od programa i vrste obezbeđenja može iznositi do oko tri odsto, što je i dalje znatno niže od kamata koje nude komercijalne banke.

Investicioni krediti mogu da se otplaćuju do osam godina, uz grejs period do godinu dana, dok su startap krediti za početnike uglavnom sa rokom otplate do pet godina.

Država finansira i do 40 odsto ulaganja

Pojedini programi realizuju se u saradnji sa Ministarstvom privrede, što omogućava dodatnu podršku budućim preduzetnicima.

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Ukoliko projekat bude odobren, država može bespovratno da finansira 30 do 40 odsto ukupne vrednosti investicije, dok se preostali deo obezbeđuje kroz povoljan kredit Fonda za razvoj.

Takva podrška može biti namenjena kupovini opreme, pokretanju proizvodnje, zanatskih radionica, salona, internet prodavnica ili drugih porodičnih biznisa.

Prilika za prvi korak

Za mnoge porodice upravo nedostatak početnog kapitala predstavlja najveću prepreku da pokrenu sopstveni posao.

Programi podrške države mogu značajno da olakšaju taj prvi korak, omoguće kupovinu neophodne opreme i pomognu da dobra poslovna ideja preraste u održiv izvor prihoda.

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pomoć države Fond za razvoj pokretanje biznisa

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