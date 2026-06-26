Od aprila ove godine na snazi je nova Uredba o boravku državljana trećih zemalja, dok su izmene Zakona o strancima stupile na snagu od juna.

Ove izmene donose niz novina koje se odnose na izdavanje i produženje dozvola za boravak i rad, promenu poslodavca i zanimanja.

Nova pravila definišu i obaveze poslodavaca u vezi sa smeštajem stranih radnika, elektronskom komunikacijom sa institucijama, kao i postepenim sprovođenjem mera integracije, što uključuje i obavezu poznavanja hrvatskog jezika za određene kategorije radnika.

Iz HGK kažu da podržavaju dalje regulisanje sistema i da pomažu svojim članovima kroz edukaciju kako bi se lakše prilagodili novom zakonskom okviru.

"Naš cilj je da doprinesemo većoj pravnoj sigurnosti i efikasnijem poslovanju hrvatskih kompanija, kao i što boljoj integraciji stranih radnika, što je izuzetno važno za njihovo uključivanje na tržište rada", rekla je Jagoda Divić, direktorka Centra za kreativne industrije, obrazovanje i inovativno preduzetništvo Hrvatske privredne komore.

Dodala je da samo radnici koji znaju jezik i razumeju sistem mogu postati stabilni i produktivni zaposleni, što u krajnjoj liniji povećava konkurentnost same privrede.

Državni sekretar u Ministarstvu rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Hrvatske, Ivan Vidiš, naglasio je da je rok za sezonske dozvole, koje će sada biti odobravane na period od tri godine, produžen, jer je ključni cilj održavanje kvalitetne sezonske radne snage.

Takođe su uvedene strože mere za neodgovorne poslodavce.

Poslodavci koji krše pravila će ubuduće biti na takozvanoj crnoj listi i ostajati godinu dana, umesto dosadašnjih šest meseci.

Tokom tog perioda neće moći da dobiju dozvole za zapošljavanje novih stranih radnika.

Ova okolnost više neće biti razlog za poništavanje prethodno izdatih dozvola, čime će biti zaštićeni radnici koji već rade.

Zvanični podaci takođe pokazuju da je strana radna snaga postala neizostavni deo hrvatske ekonomije. U prvih pet meseci ove godine u Hrvatskoj je izdato više od 80.000 dozvola za boravak i rad, prenosi B92.

Najveći broj dozvola izdat je u sektorima koji se već duže vreme suočavaju sa hroničnim nedostatkom radne snage: turizam i ugostiteljstvo, građevinarstvo, industrija, saobraćaj i trgovina.

Zanimljivo je da je više od 32 hiljade dozvola izdato za novo zapošljavanje, dok je gotovo identičan broj odobren za produženje postojećih dozvola.



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