Prema podnesku, avio-kompanija traži odobrenje za isplatu oko 10,7 miliona dolara u bonusima za zaposlene koji ostaju u procesu zatvaranja firme, uz prosečan iznos od oko 76.000 dolara po osobi, prenosi Rojters.



Najviši menadžeri bi, prema planu, dobili dodatne isplate, čiji detalji još nisu objavljeni.



Finansijski direktor kompanije Fred Kromer naveo je u sudskom podnesku da kompanija "više nema održiv put ka reorganizaciji ili nastavku poslovanja", ocenivši da je zatvaranje jedina preostala opcija, prenosi Tanjug.



Prema njegovim rečima, kompanija je u petak donela odluku o smanjenju troškova rada jer joj je ponestajalo gotovine.



Spirit erlajns je između marta i 30. aprila imao skoro 100 miliona dolara dodatnih troškova za gorivo, rekao je on.



Kromer je dodao da je kompanija obustavila rad u subotu oko 3 sata ujutru kako nijedan njegov avion ne bi bio u vazduhu i kako bi sve posade koje su bile van baza imale dovoljno vremena da se smešte u hotel.



Spirit erlajns je saopštio i da nema dovoljno sredstava za organizovanu prodaju aviona i opreme i da traži ubrzanu prodaju imovine ili njen povrat kreditorima.



Kompanija je ranije vodila pregovore o mogućem državnom paketu pomoći od oko 500 miliona dolara sa administracijom predsednika SAD Donalda Trampa, ali su pregovori propali nakon protivljenja dela poverilaca.



U saopštenju se navodi i da su globalne aviokompanije pogođene zbog naglog rasta troškova goriva koji je proistekao iz tekućeg sukoba na Bliskom istoku.



