Korišćenje klima uređaja u automobilu samo po sebi nije problem, ali način na koji se koristi može dovesti do kazne.

U Nemačkoj zakon jasno zabranjuje ostavljanje motora u radu dok je vozilo u stanju mirovanja, osim ako za to ne postoji opravdan razlog. To znači da vozač ne sme ostaviti automobil na parkingu ili pored puta sa upaljenim motorom samo da bi koristio klima uređaj ili grejanje. Takvo ponašanje se smatra nepotrebnim izduvnim gasovima i bukom, što je protivno propisima.

Kazna za takav prekršaj može se kretati od 80 do 444 evra. Nije odlučujuća lokacija vozila, već činjenica da motor nepotrebno radi. Upravo tu mnogi vozači greše, jer ovu situaciju doživljavaju kao bezopasnu.

Važno je naglasiti da problem nije klima uređaj, već rad motora. Korišćenje klima uređaja tokom vožnje je sasvim normalno i dozvoljeno. Međutim, kada vozilo miruje, motor ne bi trebalo da radi samo zbog udobnosti u kabini.

Ovo je pravilo koje se posebno često krši leti i zimi. Leti vozači ostavljaju motor upaljen da bi ohladili unutrašnjost, dok zimi isto rade da bi zagrejali vozilo pre polaska, piše tportal.

U Nemačkoj takva praksa može dovesti do kazne. Drugim rečima, ono što mnogima izgleda kao sitnica, u Nemačkoj se tretira kao prekršaj. Pravilo je jednostavno - ako vozite, klima uređaj je u redu. Ako mirujete, motor treba da bude isključen.

