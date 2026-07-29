Glamočić je naveo da su nadležne službe brzo otkrile i lokalizovale žarište boginja ovaca i koza, da je zaraženo stado odmah izolovano i da je eutanazirano 27 ovaca i jagnjadi i upozorio da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraze.

"Danas ćemo obaviti kontrolu još desetak gazdinstava koja su bila u kontaktu sa zaraženim domaćinstvom, jer inkubacija traje sedam do osam dana. Nadamo se da će sve proći bez novih slučajeva i da ćemo ovu bolest brzo odjaviti", rekao je Glamočić za RTS.

Naglasio je da su boginje ovaca i koza manje zarazne od afričke kuge svinja, ali da se i kod te bolesti primenjuje eutanazija zaraženih životinja kako bi se sprečilo širenje virusa i istakao da bolest ne predstavlja opasnost za ljude.

"Jedini način da se spreči širenje bolesti jeste eutanazija, u skladu sa najvišim standardima. Važno je i da građani znaju da ovaj virus nije opasan za ljude", naveo je resorni ministar.

Govoreći o afričkoj kugi svinja, Glamočić je ukazao da se virus najčešće širi preko divljih svinja, ali i nepoštovanjem biosigurnosnih mera na gazdinstvima i napominje da je potvrđen još jedan slučaj na malom gazdinstvu u Sefkerinu, gde su nadležni brzo reagovali.

Glamočić je naveo da vakcina protiv afričke kuge svinja još ne postoji i da je jedina efikasna mera eutanazija zaraženih životinja, uz dosledno sprovođenje biosigurnosnih pravila.

"Mnogi pričaju da je sve teorija zavere, ali virus postoji i jedini lek je eutanazija. Ne postoji vakcina i zato nema opuštanja - svaki put moraju da se primene sve mere zaštite", kazao je Glamočić.

Osvrnuo se na bezbednost hrane, ocenjuje da građani koji meso kupuju u registrovanim prodavnicama i mesarama nemaju razloga za zabrinutost i upozorio na opasnost od nelegalne prodaje mesa i prerađevina.

"Samo ako svi budemo odgovorni možemo da zaustavimo širenje virusa. Afrička kuga svinja prisutna je u 17 evropskih i više od 85 zemalja sveta, a virus, kao ni divlje svinje, ne poznaje državne granice", rekao je Glamočić.

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