Ovom prilikom, prisutnima se obratio zamenik direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović, koji je istakao da sektor telekomunikacija ima ključnu ulogu u izgradnji bezbednog i otpornog digitalnog društva, zbog čega je neophodno kontinuirano unapređivati regulatorni okvir i jačati saradnju svih relevantnih aktera



„Telekomunikacije predstavljaju osnovu digitalne ekonomije i omogućavaju funkcionisanje gotovo svih drugih oblasti društva. Zbog toga je važno da, uporedo sa tehnološkim razvojem, jačamo i njihovu bezbednost i otpornost. Upravo su zato u fokusu današnje konferencije implementacija NIS2 direktive, novi Zakon o informacionoj bezbednosti, AI Act i izgradnja otpornih telekomunikacionih sistema. Danas više ne govorimo samo o zaštiti mreža, već o digitalnoj otpornosti, sposobnosti sistema da spreče sajber napade, blagovremeno ih otkriju, efikasno odgovore i nastave sa radom čak i u uslovima ozbiljnih bezbednosnih incidenata. Samo kroz blisku saradnju državnih institucija, regulatora, operatora, tehnoloških kompanija i akademske zajednice možemo izgraditi bezbednije i otpornije digitalno okruženje“, poručio je Latinović.







Inicijativa „Trendovi u sajber bezbednosti“ predstavlja serijal specijalizovanih konferencija posvećenih aktuelnim izazovima u oblasti sajber bezbednosti u ključnim industrijskim sektorima. Prva konferencija bila je posvećena finansijskom sektoru, dok se današnje izdanje fokusira na sektor telekomunikacije, a u narednom periodu ovaj format obuhvatiće i druge sektore, poput zdravstva, logistike i transporta.



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