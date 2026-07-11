Vučić je podsetio da je 2012. godine bilo 22.000 nezaposlenih u Leskovcu, a da ih je danas 10.000, kao i da je prosečna plata pre 14 godina bila 280, a da je sada 810 evra.

"Doveli smo od Aptiva do Aundea, koji zapošljavaju oko 3.500 ljudi ukupno ili kombinovano, ali nije dovoljno. I plate su i dalje veoma niske", kazao je Vučić i istakao da je prosečna plata u Beogradu skoro 1.400 evra.

Navodeći da u Beogradu koriste izgovor da su i troškovi veći, Vučić je rekao da i kada im se ponudi ista plata, ali da odu u Leskovac ili Vranje da žive, oni odbiju.

"Mi moramo ravnomerno da razvijamo Srbiju, moramo da ulažemo u ova mesta, da bi ljudi mogli da ostanu i opstanu ovde. I moraćemo mnogo više da ulažemo. To je i suština plana 'Srbija 2030'", kazao je Vučić.

Kako je dodao, na takve puteve se nadovezuju glavni državni, regionalni, magistralni putevi, brze saobraćajnice.

"Mi smo ovde uradili dobar put Leskovac-Lebane, ima četiri kilometra još koji treba da se uradi. Povezali Medveđu neverovatnim putem. Medveđa nikad nije mislila da će da ima tako dobar put, glavni put, koji ide preko Lebana do Leskovca. Ali još mnogo toga mora da se uradi", naveo je Vučić.

On je istakao i da je za taj kraj potrebna jedna kapitalna investicija.

"To su, to su velike stvari. Ali ovo ljudima donosi radost u kuću", dodao je.

Navodeći da će put preko Radan planine spajati Jablanički i Toplički okrug, Vučić je ukazao da će to značiti i za turizam u tom kraju. Informisan je da nedostaje još 10 kilometara tog puta da se uradi i kazao da to košta 10 miliona evra.

"Time snažimo i Prolom Banju i Lukovsku Banju i Kuršumlijsku banju i Sijarinsku banju, pre svega. Uradite to", naveo je Vučić i rekao da nastave sa radovima, a da će on razgovarati sa ministrom oko finansiranja.

Ističući da je ponosan što se grade putevi, Vučić je podsetio da je ponudio nagradu onome ko nađe rupu na auto-putu ili brzoj saobraćajnici, piše Tanjug.

"Dobićete visoku novčanu nagradu. Ne iz državnih sredstava, privatno. Nema ni jedne rupe ni na jednom auto-putu, ni na jednoj brzoj saobraćajnici. Nigde. Niko nije pisao, žao mi je. Nema. Mi smo proveravali. Ja vam sad kažem, možete da tražite koliko hoćete, nećete naći. Nema je. Ne postoji. Toliko para ulažemo u to, toliko para trošimo na održavanje puteva, posebno na održavanje glavnih puteva, dakle autoputeva, brzih saobraćajnica. Tu rupa nema. A ovde po selima uglavnom puteva nema, pa sad gradimo ih i radimo", rekao je Vučić.

Navodeći da je sada od Prolom banje do Leskovca potrebno sat i 40, 45 minuta, Vučić je kazao da će sa novim putem biti potrebno sat i 15.

I za žitelje leskovačkih sela obezbeđena pokretna ambulanta za preglede

Vučić je izjavio da je za građane koji žive u leskovačkim selima obezbeđena pokretna ambulanta da bi mogli odmah na licu mesta da se pregledaju.

Građani su Vučiću dok je obilazio završne radove na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca, kao i pokretnu ambulantu za njihove potrebe zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lonačarom, zahvalili na tome što mogu i tu da se pregledaju.

"Imate ovu pokretnu ambulantu. Ona ima i ultrazvuk i EKG, i sve da vam provere na licu mesta i da idu od mesta do mesta. To je važno zato što će građani time moći da obave i prevenciju, ali i da pomognu onima koji već znaju da su bolesni, i tako dalje", rekao je Vučić.

On je dodao da je za državu najvažnije da se ljudima olakša i produži život.

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