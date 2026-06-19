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Objavljene nove cene goriva u Republici Srpskoj

Cene goriva u Republici Srpskoj nastavljaju da padaju, uz najavu dodatnog pojeftinjenja. Dizel i benzin su već znatno jeftiniji nego pre dva meseca.

Autor:  Dubravka Jovanović
19.06.2026.16:45
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Objavljene nove cene goriva u Republici Srpskoj
Foto: Shutterstock/SOLDATOOFF
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Cene goriva u Republici Srpskoj nastavljaju da padaju, a prema najavama iz Privredne komore RS, novi talas pojeftinjenja očekuje se i naredne nedelje, pišu Nezavisne.

Predstavnici naftnog sektora navode da bi cene mogle dodatno da se smanje za pet do 10 feninga po litru, u zavisnosti od kretanja na svetskom tržištu nafte.

Dizel i benzin jeftiniji u Banjaluci

Prema aktuelnim podacima, cene goriva u Banjaluci trenutno iznose:

  • dizel: od 2,95 do 2,99 KM po litru

  • benzin: od 2,80 do 2,90 KM po litru

Na pojedinim pumpama u gradu, litar benzina se već prodaje za oko 2,80 KM, dok dizel košta oko 2,87 KM.

Pad cena traje već dva meseca

Iz Privredne komore Republike Srpske navode da su cene goriva u poslednja dva meseca pale za oko jednu marku po litru, što predstavlja značajno olakšanje za potrošače i privredu.

Predstavnici naftne grupacije ističu da na trenutnom nivou cena postoji prostor za dalji blagi pad, ukoliko se nastave stabilni trendovi na tržištu nafte.

Šta očekuje vozače narednih dana

Stručnjaci iz sektora navode da će kretanje cena u narednom periodu zavisiti od:

  • globalne cene sirove nafte

  • kursa dolara

  • troškova uvoza i distribucije

Ukoliko se trenutni trend nastavi, vozači u Republici Srpskoj mogu očekivati nove korekcije cena na niže.

Nakon višemesečnog pada, gorivo u Republici Srpskoj i dalje je u silaznoj putanji, a dodatno pojeftinjenje već naredne sedmice moglo bi da donese još niže cene na pumpama širom zemlje.

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Republika Srpska gorivo cene

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