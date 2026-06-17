Program, koji će biti u funkciji u narednih nekoliko dana, obuhvata četiri nivoa članstva, a putnici kupovinom „Er Srbija” avio-karata ostvaruju poene koje mogu iskoristiti za nagradne letove, dodatni prtljag, izbor sedišta, pristup premijum salonu i unapređenje u biznis klasu.



Generalni direktor „Er Srbije” Jirži Marek objasnio je da je nakon dužih priprema pokrenut novi program lojalnosti, namenjen ne samo čestim putnicima već i širem krugu korisnika, kao početak šire platforme koja će se dalje razvijati. Prema njegovim rečima, kompanija će u saradnji sa Bankom Intesa i Alta bankom, kao i kompanijom Visa, naknadno uvesti zajedničke kartice koje će korisnicima omogućiti da prilikom svakodnevne kupovine - u prodavnicama, na benzinskim pumpama i drugim mestima, sakupljaju poene u okviru ovog programa.

„Pokretanjem programa lojalnosti pravimo važan iskorak i otvaramo potpuno novo poglavlje u odnosu sa našim putnicima. Program smo razvili sa ciljem da odgovorimo na njihove stvarne potrebe i pružimo im dodatnu vrednost. Naš cilj ostaje jasan: da budemo prvi i prirodan izbor putnika, kako u regionu, tako i u okviru cele mreže naših destinacija i šire“, rekao je Marek u Tolstoj klubu. Članstvo u Elevejt programu lojalnosti je potpuno besplatno i dostupno svima na sajtu „airserbia.com“, a uskoro i putem mobilne aplikacije „Er Srbije”.

„Samo tokom ovog događaja, za oko sat vremena, već imamo oko 156 prijavljenih korisnika, čak i bez ikakve promocije do sada“, rekao je Marek medijima. Program obuhvata četiri nivoa članstva: Blue, Bronze, Silver i Gold. Kupovinom „Er Srbija” avio-karata i dodatnih usluga putnici ostvaruju poene koje mogu iskoristiti za nagradne letove, dodatni prtljag, izbor sedišta, pristup premijum salonu i unapređenje u biznis klasu.

Kao Gold član, putnik uživa u prioritetnom ček-inu i ukrcavanju, pristupu premijum salonima na brojnim aerodromima u mreži „Er Srbije” i dodatnom prtljagu. Gold član takođe ima najviši prioritet pri kontaktu sa korisničkom podrškom i posebna rođendanska iznenađenja.



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