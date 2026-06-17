Zbog veličine ostrva, plaže su raspoređene na velikim udaljenostima, a većina njih je lako dostupna automobilom i turističkim transferima.

Grad Rodos i plaža Eli

Plaža Eli, poznata i kao gradska plaža Rodosa, jedna je od najposećenijih na ostrvu. Nalazi se u samom centru i prepoznatljiva je po organizovanim sadržajima, ležaljkama, suncobranima i barovima na plaži. To je tipična gradska plaža sa živom atmosferom i velikim brojem turista tokom cele sezone.

Iksija i Jalisos - raj za sportove na vodi

U neposrednoj blizini grada, na svega nekoliko kilometara, nalaze se plaže Iksija i Jalisos. Ove plaže su poznate po dugoj obali, organizovanosti i odličnim uslovima za jedrenje na dasci. Zbog vetrova koji duvaju u ovom delu obale, ovde se često organizuju takmičenja u jedrenju na dasci, odbojci na pesku i drugim sportovima.

Kremasti i Kalitea - spoj prirode i organizovanih plaža

Kremasti je živahna plaža sa brojnim barovima i centrima za vodene sportove, dok se Kalitea ističe kristalno čistom vodom i jedinstvenim pejzažom. Kalitea je poznata i po istorijskom kompleksu termalnih izvora, kao i školama ronjenja koje privlače turiste iz celog sveta.

Faliraki - centar zabave i noćnog života

Faliraki je jedna od najpoznatijih i najživljih plaža na Rodosu. Od nekada mirnog mesta, pretvorila se u turistički centar sa beskrajnim redovima ležaljki, barovima i bogatim noćnim životom. Ovo je destinacija koja nudi akvaparkove, karting staze, bungee jumping i veliki izbor vodenih sportova, zbog čega je posebno popularna među mlađim turistima.

Afantu i Traganu - prostrane plaže za sport i odmor

Plaže Afantu, Traganu i Plaka formiraju dugu i široku obalu sa šljunkom i peskom. More je duboko već blizu obale, što ih čini atraktivnim za plivače i sportiste. Na plaži Afantu nalazi se i poznati golf teren, dok su delovi obale organizovani sa sportskim sadržajima i barovima.

Ladiko i zaliv Entonija Kvina - prirodna lepota i ronjenje

Ove dve manje, ali izuzetno popularne plaže nalaze se u blizini Falirakija. Ladiko je miran zaliv sa peskom, dok je zaliv Entonija Kvina poznat po kamenitom dnu i idealnim uslovima za ronjenje. Ova lokacija postala je poznata i po snimanju filma "Topovi Navarona", što joj daje dodatnu turističku vrednost.

Kolimpija, Kiotari i Fanes - mirnije porodične destinacije

Kolimpija i Kiotari nude organizovane plaže sa hotelima, barovima i sportskim sadržajima, dok Fanes na zapadnoj obali privlači ljubitelje mirnijeg odmora i vodenih sportova. Ove plaže su idealne za porodice i turiste koji žele manje gužve.

Lindos i okolina - najpoznatiji deo Rodosa

Plaža Lindos (Megalos Jalos) jedna je od najpoznatijih na ostrvu. Nalazi se ispod akropolja i prepoznatljiva je po finom pesku i plitkoj vodi. U blizini se nalaze i Agios Pavlos, Glistra i Lardos, plaže koje nude kombinaciju prirodne lepote, organizovanih sadržaja i istorijske atmosfere.

Prasonisi i jug ostrva - raj za surfere

Na najjužnijem delu Rodosa nalazi se Prasonisi, jedinstvena prirodna formacija gde se Egejsko i Sredozemno more susreću. Ovo je jedno od najboljih mesta u Evropi za jedrenje na dasci i kitesurfing, zahvaljujući jakim vetrovima i otvorenom moru, piše Travel.gr

Rodos nudi izuzetno raznovrsne plaže - od urbanih i kosmopolitskih do potpuno prirodnih i mirnih uvala. Bez obzira da li tražite aktivan odmor, sportove na vodi ili opuštanje u tišini, ovo ostrvo pruža opcije za svaki tip turista.

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