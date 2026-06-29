Turisti na plaži Kosta de la Lus u Matalaskanjasu testira se novi "pametni tuš", koji kupači mogu da koriste tek nakon plaćanja gotovinom ili putem QR koda.



Tuševi su uvedeni radi uštede vode, a procenjuje se da će minut tuširanja koštati oko jednog evra. To znači da bi četvoročlana porodica samo za ispiranje soli sa tela na kraju dana mogla da plati oko četiri evra.

Meštani nisu oduševljeni ovom odlukom.



"Razumem da je voda dragocena, ali ovo je grozno. Zar treba da se tuširam sa mobilnim telefonom u ruci? Sigurno će ga neko pokvasiti ili pokvariti", rekao je jedan stanovnik.



Drugi je na društvenim mrežama ocenio da je ovo samo početak i da se na ovaj način „normalizuje naplaćivanje apsolutno svega“.

"Coperto" i predjela koja niste naručili

U italijanskim restoranima uobičajeno je da se na računu pojavi stavka coperto, odnosno naknada za posluženje.



Dok se u većini zemalja podrazumeva da su sto, pribor za jelo i korpica hleba uračunati u cenu, u Italiji se to često dodatno naplaćuje, uglavnom nekoliko evra po osobi.



Ova praksa često zbunjuje turiste.



"Trenutno sam u Veneciji i grad mi se dopada, ali zašto nam naplaćuju hleb i grickalice koje nismo naručili? Kada kažemo da ih nismo tražili, odgovore da idu uz piće, a na kraju ih ipak naplate", požalio se jedan turista.

Skup najam ležaljki i suncobrana

Na brojnim plažama ležaljke i suncobrani se posebno naplaćuju, a cene iz godine u godinu rastu.



Na jednoj plaži u Palmi na Majorki ovog leta dnevni najam standardne ležaljke i suncobrana iznosi 10 evra, dok je 2019. godine koštao šest evra.



Premium ležaljke sada koštaju 45 evra dnevno umesto dosadašnjih 30, dok je za luksuzne balijske krevete potrebno izdvojiti čak 70 evra.

Naplata deljenja obroka

Pojedini restorani u Austriji počeli su da naplaćuju deljenje jednog obroka između više osoba.



Jedna porodica ostala je iznenađena kada je u piceriji u okrugu Griskirhen pročitala napomenu:

"Naše pice naplaćuju se po osobi."

Pošto se cene pica kreću od 11 evra, porodica sa dvoje male dece za večeru bi platila gotovo 40 evra.



Ovakva praksa postaje sve češća u Austriji, gde pojedini restorani dodatnu naplatu nazivaju „tanjir za deljenje“, dok se u pojedinim slučajevima dodatni tanjir naplaćuje i do osam evra.



Sličan slučaj dogodio se i u Italiji, kada je jedan bar na jezeru Komo 2023. godine gostima naplatio dva evra samo zato što im je sendvič presekao napola.

Dodatna naplata leda u piću

Jedna turistkinja na plaži na Kosta del Solu ostala je iznenađena kada je uz ledenu kafu dobila račun u kojem su joj dve kocke leda posebno naplaćene 50 centi.



Ukupan račun iznosio je 4,50 evra.



"Naručila sam ledenu kafu i dodatno su mi naplatili dve kocke leda. Deluje mi pomalo sitničavo", napisala je ona.



Portparol bara David Ramirez objasnio je da iza toga stoje visoki troškovi poslovanja.



"Sam led nije skup, ali koristimo profesionalni ledomat koji je koštao više od 9.800 evra i troši mnogo električne energije. Tu su i troškovi osoblja, kao i ulaganja u nameštaj i nadstrešnice kako bi gosti mogli udobno da uživaju na plaži", rekao je Ramirez.

Posteljina i peškiri kao dodatni trošak

Većina turista podrazumeva da su posteljina i peškiri uključeni u cenu smeštaja.



Ipak, neki su se neprijatno iznenadili kada su shvatili da se i to dodatno naplaćuje.



Jedan gost hotela u Firenci naveo je da prilikom rezervacije nije primetio sitnim slovima napisanu napomenu da se posteljina i peškiri posebno plaćaju.



Drugi turista tvrdi da mu je tokom boravka u Rimu naplaćeno 34 evra za posteljinu i peškire za tri osobe.



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