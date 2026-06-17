Berze u Evropi oslabile, cena nafte pala ispod 76 dolara

Cena američke sirove nafte WTI pala je za 1,03 odsto i trenutno iznosi 75,23 dolara po barelu. Istovremeno, nafta Brent oslabila je za 0,66 odsto i trguje se po ceni od 78,44 dolara za barel.

Među vodećim evropskim indeksima najviše je izgubio nemački DAX, koji je pao za 0,40 odsto. Britanski FTSE 100 oslabio je za 0,10 odsto, dok je francuski CAC 40 zabeležio blagi rast od 0,04 odsto.

Na tržištu valuta evro je dodatno ojačao prema američkom dolaru i trenutno vredi 1,1607 dolara.

Pad beleži i cena zlata, koja je oslabila za 0,13 odsto i iznosi 4.350 dolara po unci. Za razliku od plemenitih metala i energenata, pšenica je poskupela za 0,49 odsto i trenutno se prodaje po ceni od 598,90 dolara za bušel.

Na Volstritu je situacija bila mešovita. Industrijski indeks Dau Džons porastao je za 0,64 odsto na 51.999,67 poena, dok je S&P 500 oslabio za 0,57 odsto na 7.511,35 poena. Najveći pad zabeležio je tehnološki Nasdak, koji je izgubio 1,15 odsto i spustio se na 26.376,34 poena.

Kretanja na tržištima pokazuju da investitori i dalje pažljivo prate globalne ekonomske i geopolitičke faktore, dok pad cena nafte i zlata ukazuje na povećanu opreznost i očekivanja novih signala iz najvećih svetskih ekonomija.

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