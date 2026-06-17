Odlazak na produženi vikend u neku od evropskih metropola više ne zahteva višemesečno planiranje niti „razbijanje kase“. Zahvaljujući novim trendovima u avio-saobraćaju, danas je moguće rezervisati let za evropske gradove po ceni koja je ekvivalentna jednoj prosečnoj večeri sa pićem.

Gde možete otputovati za 30 do 50 evra?

Trenutne ponude omogućavaju putnicima da za minimalne iznose posete neke od najpoznatijih turističkih destinacija:



Milano i Bergamo: Povratne karte se mogu pronaći za oko 30 evra. Ovo je idealna prilika da se spoji mirniji italijanski šarm Bergama sa brzim tempom modne prestonice.



Rim: Za svega 30 evra dostupna je autentična rimska atmosfera, od kafe kod Panteona do večere u Trastevereu.



Malta: Ljubitelji sunca i mediteranskog tempa takođe mogu pronaći letove po ceni od oko 30 evra, što Maltu čini savršenim begom iz rutine.



London: Iako se smatra skupljom destinacijom, karta od 50 evra omogućava da se ostatak budžeta iskoristi za besplatne muzeje i galerije koje ovaj grad nudi.

Brzina je ključna: Karte nestaju za nekoliko sati

Iako su cene primamljive, postoji jasna prepreka za one koji previše čekaju. Akcijske cene avio-karata su izuzetno dinamične i često planu u roku od svega nekoliko sati.



Zbog toga su snalažljivost i mogućnost da se reaguje u trenutku kada se ponuda pojavi na ekranu postali presudni.

Digitalna revolucija u plaćanju: Sigurnost i brzina

Da bi se iskoristile ove ponude, kupci se sve više oslanjaju na pametne digitalne alate. Umesto klasičnih kartica, u upotrebu ulaze virtualne kreditne kartice koje su dostupne odmah putem mobilnih aplikacija.



Ova rešenja ne samo da ubrzavaju proces kupovine jer ne zahtevaju fizičko traženje novčanika, već pružaju i dodatni nivo bezbednosti, piše Blic.



Virtualne kartice imaju sopstveni broj, PIN i CVV podatke koji se razlikuju od podataka na fizičkoj kartici, što online transakcije čini znatno sigurnijim prilikom brzih rezervacija na internetu.



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