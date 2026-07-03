"Po svim svetskim standardima su urađeni novi obrasci i prelepo izgledaju. Ako pasoš jedne zemlje treba da bude i slika istorije, kulture i tradicije, ovaj pasoš je baš upravo to, sa prelepom nijansom, sa grbom i ostalim tonovima na svim stranama", rekla je Panić za Tanjug.

Dodala je da se razlika u odnosu na stari obrazac vidi i u nivou zaštite, kao i da sada mnogo teže može doći do nedozvoljenog falsifikovanja.

Panić je navela da je u novom obrascu svaka strana urađena u različitom motivu i različitoj nijansi.

Na pitanje koliko će koštati izadavanje novog obrasca, Panić je odgovorila da se cena nije promenila i da taksa za izdavanje putne isprave i dalje iznosi 4.500 dinara, za pasoše koje su istekli ili koji su u periodu manjem od 6 meseci do isticanja.

"Postoji i ona taksa koja je malo viša, ali to je za one građane koji imaju neko iznenadno putovanje, a za to nemaju dokaz koji mogu da prilože, tako da je ta taksa 9.500 dinara, ali taj pasoš je za 48 sati već u našim prostorijama", rekla je Panić.

Dodala je da građani koji imaju stare putne isprave mogu da ih koriste normalno do njihovog isteka, a da sa istekom putne isprave dođu i da zamene za nove obrasce.

"Apelujem uvek da proveravaju važenje svojih dokumenata na vreme, da ne dođu u neke neprijatne situacije", rekla je Panić.

Podsetila je i da je ovo prva promena obrasca pasoša od 2008. godine.

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