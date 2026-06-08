Jedna banja se poslednjih godina izdvaja kao jedno od najpristupačnijih banjskih odredišta u Srbiji.

Lekoviti izvori

Nadaleko je poznata po svojim termomineralnim vodama koje se koriste u terapijske i relaksacione svrhe. Njihovo blagotvorno dejstvo upoređuje se sa efektima koje imaju vode u poznatim evropskim banjama poput Bad Gaštajna u Austriji ili Pfeferskih toplica u Švajcarskoj.

U pitanju je, naravno, Sokobanja. Raspolaže sa više lekovitih izvora koji doprinose očuvanju vitalnosti, opuštanju organizma i oporavku nakon različitih zdravstvenih tegoba. Sokobanja, Soko-grad - dođeš star, odeš mlad!

Zašto je Sokobanja ubedljivo najbolji izbor za penzionere?

Vazduh leči astmu i bronhitis, a termalni izvori su pogodni za reumatske bolesti. Ono što je mnogima važno su i ravni i uređeni parkovi. Za razliku od pojedinih brdovitih banja, ovde penzioneri mogu da šetaju kilometrima bez upale mišića i napora.

Pristupačne cene smeštaja

Sokobanja ima veliki kapacitet privatnog smeštaja, a cene variraju u zavisnosti od tipa sobe.

Turisti mogu pronaći smeštaj u privatnim kućama i apartmanima već od 950 dinara po osobi, dok se cene u zavisnosti od lokacije, opremljenosti i sezone kreću do oko 8.000 dinara. Apartmani i hotelske sobe su u višem cenovnom rangu.

Wellness i medicinske usluge:

Kupanje u bazenu "Amam"(30 min) – 700 dinara





Bazen "Banjica"(30 min) – 400 dinara





Biserna kupka – 1.000 dinara





Sauna – 700 dinara





Peloid terapija (celo telo) – 2.000 dinara





Podvodna masaža – 1.500 dinara





Masaža celog tela – 3.500 dinara





Masaža aromatičnim uljima – 4.000 dinara





Kraljevska masaža u četiri ruke – 5.000 dinara





Slana soba za decu – 550 dinara





Slana soba za odrasle – 750 dinara

Kako stići do Sokobanje

Sokobanja je drumskim putem povezana sa Aleksincem, preko koga se spaja na glavne saobraćajne pravce Beograd–Niš. Najbliži aerodrom nalazi se u Nišu, na udaljenosti od oko 58 kilometara, piše Espreso.



Od Beograda se do Sokobanje stiže autoputem E75 do isključenja kod Aleksinca, nakon čega sledi još oko 30 kilometara regionalnog puta. Ukupna udaljenost od glavnog grada iznosi približno 235 kilometara.



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