Ekonomista Milan Beslać rekao je da je MOL opravdano tražio produženje roka od 30 dana za postizanje dogovora, što ukazuje na postojanje otvorenih pitanja koja se ne mogu rešiti u kratkom vremenskom periodu.

Kako kaže, iako je moguće da je zahtev bio i veći nego što je neophodno, jasno je da kompaniji deset dana nije bilo dovoljno za završetak pregovora.

"Odobrenje OFAK-a na samo 10 dana može se tumačiti na više načina. Jedna od mogućnosti je da je dogovor između strana već postignut i da su preostali samo tehnički i formalni koraci, poput usaglašavanja teksta sporazuma i dogovora oko potpisivanja, što je uobičajeno u završnoj fazi velikih ugovora između kompanija. Drugo tumačenje je da je reč o dodatnom pritisku na obe strane, odnosno na Gasprom njeft i MOL, da ubrzaju pregovore i u tom kratkom roku reše preostala sporna pitanja. U tom smislu, odluka može značiti i pokušaj da se intenziviraju pregovori zbog činjenice da dogovor još uvek nije u potpunosti postignut", rekao je on za Bizportal.

Beslać naglašava da je ovo produženje od 10 dana zapravo poslednja prilika da se pregovori okončaju, iako je neizvesno koliko je realno da do toga zaista i dođe.

"Na ovu ocenu utiče i činjenica da su intenzivni pregovori između MOL-a i Gaspromnjefta počeli tek krajem januara ili početkom februara, što je za ovako kompleksnu transakciju poput kupoprodaje velike kompanije izuzetno kratak rok, čak i u normalnim tržišnim uslovima. Međutim, pošto se ovde ne radi o klasičnoj tržišnoj prodaji, već o procesu koji je pod pritiskom i u uslovima sankcija, obe strane su bile primorane da ubrzaju razgovore i pokažu spremnost na kompromis, iako nijedna strana suštinski nema interes da olako zaključi ovaj aranžman bez dodatnih ustupaka kazao je ekonomista", objasnio je on.

Ključno je da, ukoliko do petka ne bude informacija o postignutom sporazumu, male su šanse da dogovor bude zaključen do krajnjeg roka koji ističe u utorak, 16. juna, kada se očekuje i finalna odluka.

"U suprotnom, ostaje otvoreno pitanje da li će uopšte biti dovoljno vremena za završetak celog procesa u predviđenom roku", naveo je naš sagovornik.

Beslać naglašava da je OFAK-u, nakon eventualnog postizanja konačnog dogovora između ruskog i mađarskog partnera, potrebno nekoliko dana da ga detaljno razmotri, između ostalog i da utvrdi da li postoje rizici ili eventualne skrivene namere u vezi sa mogućim ponovnim ulaskom ruskog vlasništva u NIS, što je jedan od ključnih američkih zahteva - da ruski vlasnik ne samo formalno, već i potpuno izađe iz kompanije.

"Nakon toga, ukoliko OFAK da saglasnost, slede i dodatne regulatorne procedure, uključujući odobrenje nadležnih tela Evropske unije koja procenjuju uticaj transakcije na tržišnu konkurenciju i moguće stvaranje monopola, kao i saglasnost domaćih regulatornih institucija koje takođe moraju da potvrde da nema narušavanja tržišnih uslova, posebno imajući u vidu obim mreže koja bi mogla da pređe 400 benzinskih stanica. Sve te procedure dodatno produžavaju proces, dok operativna licenca ističe u utorak", dodao je ekonomista.

Za Srbiju je najvažnije da se nađe dugoročno rešenje - i da se paralelno pregovara sa MOL-om o ugovoru između budućih akcionara NIS-a. Ti razgovori su konstruktivni i napreduju.

Takođe, u veoma složenoj geopolitičkoj situaciji za Srbiju najvažnije da ima energetsku sigurnost i stabilnost i da Rafinerija u Pančevu nastavi da radi.

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