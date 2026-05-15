Otvaranju "Business Summit 2026" prisustvovali su, između ostalih, premijer Srbije prof. dr Đuro Macut, prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, direktor Kancelarije za eUpravu Mihailo Jovanović i direktor PKS Marko Čadež, prenosi Tanjug.



Na samitu učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri Srbije, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitora i kompanija.



"Business Summit 2026“ je pozicioniran kao ključna platforma za donošenje strateških odluka i kreiranje budućih ekonomskih pravaca.



Prema najavama organizatora, svojim tematski relevantnim i aktuelnim programom, „Business Summit 2026“ prevazilazi format klasične poslovne konferencije jer otvara dijalog i ostvaruje uticaj, postavljanjem pravaca koji oblikuju buduće tržišne trendove i ekonomske politike.



Kako je najavljeno, centralna figura završnog dela programa je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji će sumirati ključne poruke samita i predstaviti stratešku viziju pozicioniranja Srbije u novoj globalnoj ekonomiji.



Vučić će govoriti o planu "Srbija 2030–2035", velikim infrastrukturnim projektima, energetskoj stabilnosti i ambiciji Srbije da postane regionalni centar za investicije, tehnologiju i međunarodne projekte.



Poseban fokus biće i na pripremama za Expo 2027.



Jedno od najzvučnijih imena ovogodišnjeg samita je i osnivač Emaar i globalni investitor Mohamed Alabbar, koji učestvuje i u ekskluzivnom "Hard Talk" formatu.



Alabar će govoriti o svom poslovnom putu, velikim investicijama u nestabilnim geopolitičkim uslovima, projektu "Beograd na vodi", ali i o tome kako vidi transformaciju Beograda uoči Expoa 2027.



Jedna od centralnih tema samita biće i uticaj veštačke inteligencije na tržište rada i poslovanje kompanija.



Program samita podeljen je u pet ključnih panela koji pokrivaju najvažnije teme za domaću i regionalnu ekonomiju.



Među njima su "Moć kapitala", "Energetski čvor", "CBAM i ETS", "EXPOSE your business" i "Digitalni kapital".



Među učesnicima samita su Jan Ružička iz PPF Group, energetski ekspert Justin Friedman, predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, kao i Ostoja Mijailović.



Na panelu "Digitalni kapital" učestvovaće generalni direktor Telekom Srbija Vladimir Lučić, osnivač Comtrade Veselin Jevrosimović, direktor Microsoft Garage za Srbiju Milan Gospić i direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović.



Teme će uključivati razvoj srpskog AI modela, digitalni evro, digitalne novčanike, ali i pitanje koliko će veštačka inteligencija promeniti poslovanje i tržište rada u narednim godinama.



