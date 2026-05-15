Strateški cilj države i Fonda PIO je da kroz tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana.
Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović poručio je okupljenim penzionerima da će se nastojati da penzije do 45 hiljada dinara do kraja godine budu povećane više nego ostale penzije.
"Nadam se da ćete nam pomoći da u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i do sada, ne samo budu sigurne i stabilne, već i veće. Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45 hiljada dinara budu povećane više nego ostale penzije", rekao je on.
On je dodao da je jasan i strateški cilj države i Fonda PIO da kroz tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana, a ne samo kroz povećanje penzija, pakete solidarne pomoći i besplatne odlaske u banje, već i kroz direktan razgovor sa penzionerima i sagledavanje njihovih potreba, kako bi se dugoročno planirale mere podrške.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Srbija
Dobra vest za penzionere - najavljena posebna povišica za jednu grupu (VIDEO)
U beogradskoj opštini Zvezdara juče je održana tribina Fonda PIO i Saveza penzionera Srbije, na kojoj je najavljeno da će država u narednom periodu poseban fokus staviti na povećanje primanja penzionera sa nižim penzijama.
Strateški cilj države i Fonda PIO je da kroz tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana.
Srbija
Stigla odluka - ovo su cene goriva u narednih 7 dana
Srbija i Emirati u projektu vrednom 97 miliona evra
U Beogradu počeo Biznis samit 2026
Najnovije
Najčitanije
16min
Jedan klik na link vas može koštati cele plate - u BiH podaci završili na crnom tržištu Dark weba
35min
Ekspo 2027 traži 20.000 plejmejkera - od danas prijave za najveći volonterski program u Srbiji
17H
Turistima je potrebna posebna dozvola - putovanje do najizolovanijeg ostrva na svetu traje i do sedam dana
20H
Kamioni puni "zelenog zlata" vrede bogatstvo - grad koji živi od avokada čuvaju naoružane patrole
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,04
|117,39
|117,74
|USD
|100,49
|100,79
|101,09
|CAD
|73,06
|73,28
|73,5
|AUD
|72,05
|72,27
|72,48
|GBP
|134,22
|134,62
|135,03
|CHF
|127,87
|128,25
|128,64
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|69.185,00 €
|ETH
|1.937,34 €
|LTC
|49,99 €
|DOT
|1,14 €
|BCH
|370,77 €
|LINK
|8,83 €
|BNB
|586,89 €
|XMR
|338,56 €
Komentari (0)