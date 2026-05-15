Strateški cilj države i Fonda PIO je da kroz tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana.



Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović poručio je okupljenim penzionerima da će se nastojati da penzije do 45 hiljada dinara do kraja godine budu povećane više nego ostale penzije.



"Nadam se da ćete nam pomoći da u narednom periodu nastavimo ono što ste vi započeli, da zajedno pripremamo nove projekte, a mi ćemo se pobrinuti da država bude uz vas i da vam omogući da penzije, kao i do sada, ne samo budu sigurne i stabilne, već i veće. Posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa nižim primanjima i nastojaćemo da do kraja godine penzije do 45 hiljada dinara budu povećane više nego ostale penzije", rekao je on.







On je dodao da je jasan i strateški cilj države i Fonda PIO da kroz tribine pokažu da briga o penzionerima mora biti kontinuirana, a ne samo kroz povećanje penzija, pakete solidarne pomoći i besplatne odlaske u banje, već i kroz direktan razgovor sa penzionerima i sagledavanje njihovih potreba, kako bi se dugoročno planirale mere podrške.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.