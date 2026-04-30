Predsednik otkrio nove cene goriva - važiće narednih sedam dana

Tokom posete Državnom data centru u Kragujevac, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je nove cene goriva koje će važiti na pumpama u narednih sedam dana.
Dizel poskupeo, benzin bez promene
Prema najnovijim informacijama, maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosiće 221 dinar po litru.
Sa druge strane, cena benzina ostaje nepromenjena i iznosi 191 dinar po litru, kao i prethodne nedelje.
Cene važe do 8. maja
Nove cene goriva primenjivaće se u narednih sedam dana, odnosno do petka, 8. maja, kada se očekuje novo usklađivanje u skladu sa kretanjima na tržištu nafte.
Najnovija korekcija pokazuje blagi rast cene dizela, dok benzin ostaje stabilan, što je važno za vozače i privredu u trenutku promenljivih globalnih cena energenata.
