Predsednik otkrio nove cene goriva - važiće narednih sedam dana

Prema najnovijim informacijama, maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosiće 221 dinar po litru.

Autor:  Nina Stojanović
30.04.2026.13:40
Tokom posete Državnom data centru u Kragujevac, predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je nove cene goriva koje će važiti na pumpama u narednih sedam dana.

Dizel poskupeo, benzin bez promene

Prema najnovijim informacijama, maksimalna maloprodajna cena evrodizela iznosiće 221 dinar po litru.

Sa druge strane, cena benzina ostaje nepromenjena i iznosi 191 dinar po litru, kao i prethodne nedelje.

Cene važe do 8. maja

Nove cene goriva primenjivaće se u narednih sedam dana, odnosno do petka, 8. maja, kada se očekuje novo usklađivanje u skladu sa kretanjima na tržištu nafte.

Najnovija korekcija pokazuje blagi rast cene dizela, dok benzin ostaje stabilan, što je važno za vozače i privredu u trenutku promenljivih globalnih cena energenata.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,76
USD USD 99,98 100,28 100,59
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,61 71,83 72,05
GBP GBP 135,1 135,5 135,91
CHF CHF 126,69 127,07 127,45

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 65.265,00 €
ETH ETH 1.940,53 €
LTC LTC 47,58 €
DOT DOT 1,05 €
BCH BCH 383,95 €
LINK LINK 7,84 €
BNB BNB 530,86 €
XMR XMR 324,39 €
Powered by CoinGecko API