Od 1. maja nova pravila u trgovini - kazne do 100.000 dinara i velike promene za kupce

Narodna skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o trgovini koje stupaju na snagu 1. maja 2026. godine, a donose niz važnih novina za trgovce i potrošače.

Autor:  Nina Stojanović
27.04.2026.17:00
Fokus novih pravila je na većoj transparentnosti tržišta, suzbijanju sive ekonomije i jačoj zaštiti proizvođača i kupaca. Istovremeno, uvode se i jasnija pravila za sniženja, online prodaju i kaznenu politiku.

10 najvažnijih izmena Zakona o trgovini

1. Uvođenje otkupnih mesta u zakon

Otkupna mesta prvi put dobijaju jasan pravni okvir kao poseban oblik trgovine na veliko.

2. Obavezan registar otkupljivača

Svi otkupljivači moraće da budu evidentirani u centralnoj elektronskoj bazi.

3. Veća zaštita proizvođača

Unapred se definišu uslovi otkupa – cene, rokovi plaćanja, kvalitet i rešavanje sporova.

4. Zabrana preprodaje pod tuđim imenom

Poljoprivrednici mogu prodavati isključivo sopstvene proizvode.

5. Prodaja na manifestacijama samo za registrovane

Time se dodatno suzbija siva ekonomija.

6. Saglasnost za marketing poruke

Trgovci više ne mogu slati ponude bez prethodnog odobrenja potrošača.

7. Nova pravila za online trgovinu

Obavezna je potpuna transparentnost informacija o proizvodu pre kupovine.

8. Uvođenje „prethodne cene“

Sprečava se lažno prikazivanje popusta i manipulacija cenama.

9. Ograničenje promotivnih cena

Akcije više ne mogu trajati neograničeno – maksimalno do 60 dana.

10. Nova kaznena politika

Za brojne prekršaje uvodi se jedinstvena kazna od 100.000 dinara, uz novi model obračuna prema težini prekršaja, piše Kamatica. 

Šta to znači za građane

Ove izmene donose veću zaštitu potrošača, posebno kod online kupovine i sniženja, ali i strožu kontrolu poslovanja trgovaca.

Kupci će imati jasniji uvid u cene i uslove kupovine, dok će proizvođači dobiti veću sigurnost u saradnji sa otkupljivačima.

Foto: Shutterstock

Komentari (0)

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,43 117,78
USD USD 100,23 100,54 100,84
CAD CAD 73,11 73,33 73,55
AUD AUD 71,39 71,61 71,82
GBP GBP 134,92 135,33 135,74
CHF CHF 127,34 127,72 128,1

