Finansiranje nemačkog javnog penzionog sistema suočava se sa ozbiljnim pritiscima, a kancelar Fridrih Merc najavio je fundamentalnu promenu trenutnog koncepta penzija.
Govoreći na proslavi 75. godišnjice Nemačkog bankarskog udruženja, Merc je istakao da će zakonsko penzijsko osiguranje u budućnosti predstavljati samo osnovnu sigurnosnu mrežu za starije građane. Prema njegovim rečima, takav sistem više neće biti dovoljan za održavanje životnog standarda na duži rok.
"Zakonsko penzijsko osiguranje u budućnosti će biti samo osnovna zaštita u starosti. Više neće biti dovoljno za održavanje životnog standarda", naglasio je kancelar.
Veći naglasak na privatnu i kapitalizovanu štednju Merc je pozvao na snažnije uključivanje dodatnih oblika penzijske štednje, posebno onih zasnovanih na kapitalizovanim modelima.
To uključuje i penzione planove koje sponzoriše poslodavac i individualnu privatnu štednju.
Prema njegovim rečima, takvi oblici osiguranja trebalo bi da igraju mnogo veću ulogu nego ranije, gde su se uglavnom zasnivali na dobrovoljnom učešću građana.
Penzijska komisija priprema predloge U međuvremenu, vladina penzijska komisija radi na sveobuhvatnoj reformi koja bi stabilizovala sistem na duži rok.
Očekuje se da će konkretne preporuke biti predstavljene tokom leta.
Cilj reforme je postavljanje održivih temelja za budućnost, u kontekstu starenja stanovništva i sve većeg pritiska na javne finansije.
Širi paket ekonomskih reformi
Kancelar je takođe naglasio da vlada paralelno radi na rešavanju strukturnih problema u privredi.
Među prioritetima su jačanje konkurentnosti, smanjenje troškova energije i reforme u oblasti poreza na dohodak i zdravstvenog sistema.
"Ostvarili smo izvestan napredak u protekloj godini, ali to još uvek nije dovoljno", zaključio je Merc, pozivajući se na rad aktuelne koalicione vlade, piše Feniks magazin.
Očekuje se da će predložene promene pokrenuti široku javnu debatu, jer bi mogle značajno promeniti način na koji nemački građani planiraju svoju finansijsku sigurnost u starosti.
