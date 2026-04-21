Ovaj infrastrukturni poduhvat Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, sa ciljem da poveže udaljene delove grada i značajno ubrza saobraćaj.
Tunel koji menja saobraćaj u Beogradu
Planirano je da tunel poveže levu obalu Dunava, Mirijevo, Karaburmu i Višnjičku banju sa Novim Beogradom i Zemunom, čime će se smanjiti opterećenje u centru grada.
Trasa će prolaziti ispod centra i povezati obale Save i Dunava, što predstavlja jedan od najvećih urbanih projekata u poslednjim decenijama.
Gde počinju radovi
Radovi startuju iz Bulevara despota Stefana, u blizini sedišta MUP-a, dok je druga tačka izlaza planirana kod Ekonomskog fakulteta, na uglu Kameničke i Gavrila Principa.
Pre samog bušenja, sledi kompleksan proces izmeštanja infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, elektro i telekom mreža – u posebne podzemne galerije.
Ove pripreme trajaće oko godinu i po dana.
Kako će izgledati tunel
Tunel će se graditi na dubini od oko 40 metara, kako bi se izbegli postojeći sistemi i uskladila trasa sa budućim linijama metroa.
Planirano je da ima dve cevi sa po dve saobraćajne trake, a po završetku će preuzeti čak 30 linija javnog gradskog prevoza koje danas prolaze kroz centar.
Šta to znači za građane
Završetak radova očekuje se 2030. godine, a očekuje se da će ovaj projekat doneti:
- Brže kretanje kroz grad
- Manje gužve u centru
- Smanjenje zagađenja vazduha
U zoni Ekonomskog fakulteta planirano je uklanjanje dotrajalih objekata, gde trenutno živi oko 50 porodica. Proces eksproprijacije biće sproveden tokom 2026. i 2027. godine.
Novi izgled Beograda
Izgradnjom ovog tunela, Beograd bi mogao da dobije potpuno novu saobraćajnu sliku, sa efikasnijim protokom vozila i boljim uslovima života.
Ovaj projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji infrastrukture i rešavanju dugogodišnjih problema u saobraćaju.
