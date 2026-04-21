Ovaj infrastrukturni poduhvat Grad Beograd realizuje u saradnji sa Republikom Srbijom i kineskim partnerima, sa ciljem da poveže udaljene delove grada i značajno ubrza saobraćaj.

Tunel koji menja saobraćaj u Beogradu

Planirano je da tunel poveže levu obalu Dunava, Mirijevo, Karaburmu i Višnjičku banju sa Novim Beogradom i Zemunom, čime će se smanjiti opterećenje u centru grada.

Trasa će prolaziti ispod centra i povezati obale Save i Dunava, što predstavlja jedan od najvećih urbanih projekata u poslednjim decenijama.

Gde počinju radovi

Radovi startuju iz Bulevara despota Stefana, u blizini sedišta MUP-a, dok je druga tačka izlaza planirana kod Ekonomskog fakulteta, na uglu Kameničke i Gavrila Principa.

Pre samog bušenja, sledi kompleksan proces izmeštanja infrastrukture – vodovoda, kanalizacije, elektro i telekom mreža – u posebne podzemne galerije.

Ove pripreme trajaće oko godinu i po dana.

Kako će izgledati tunel

Tunel će se graditi na dubini od oko 40 metara, kako bi se izbegli postojeći sistemi i uskladila trasa sa budućim linijama metroa.

Planirano je da ima dve cevi sa po dve saobraćajne trake, a po završetku će preuzeti čak 30 linija javnog gradskog prevoza koje danas prolaze kroz centar.

Šta to znači za građane

Završetak radova očekuje se 2030. godine, a očekuje se da će ovaj projekat doneti:

Brže kretanje kroz grad

Manje gužve u centru

Smanjenje zagađenja vazduha

U zoni Ekonomskog fakulteta planirano je uklanjanje dotrajalih objekata, gde trenutno živi oko 50 porodica. Proces eksproprijacije biće sproveden tokom 2026. i 2027. godine.

Novi izgled Beograda

Izgradnjom ovog tunela, Beograd bi mogao da dobije potpuno novu saobraćajnu sliku, sa efikasnijim protokom vozila i boljim uslovima života.

Ovaj projekat predstavlja jedan od najvažnijih koraka ka modernizaciji infrastrukture i rešavanju dugogodišnjih problema u saobraćaju.

