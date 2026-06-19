Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je zvanično počela izrada Nacrta zakona o komasaciji zemljišta, uz istovremeno objavljivanje polaznih osnova za njegovo donošenje, prenosi Blic.

Kako je navedeno, cilj novog zakona je sveobuhvatnije i efikasnije uređenje oblasti komasacije, koja ima važnu ulogu u unapređenju upravljanja poljoprivrednim, šumskim i vodnim zemljištem.

Šta donosi novi zakon

Prema saopštenju Ministarstva, nova zakonska rešenja bi trebalo da doprinesu:

racionalnijem korišćenju zemljišta

smanjenju rasparčanosti poseda

unapređenju poljoprivredne infrastrukture

razvoju sistema navodnjavanja i odvodnjavanja

boljoj zaštiti prirodnih resursa

prilagođavanju poljoprivrede klimatskim promenama

Veća efikasnost i transparentnost postupka

Komasacija se smatra jednim od ključnih instrumenata za povećanje efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnih područja.

Novim zakonom planira se i unapređenje samog postupka kroz:

veću transparentnost

efikasniju organizaciju procesa

bolju zaštitu prava učesnika u komasaciji

Cilj: modernizacija upravljanja zemljištem

Iz Ministarstva poručuju da je jedan od glavnih ciljeva zakona modernizacija upravljanja zemljišnim resursima, kao i stvaranje boljih uslova za dugoročni razvoj poljoprivrede u Srbiji.

Naglašava se da su polazne osnove za izradu zakona dostupne javnosti na zvaničnom sajtu Ministarstva.

Novi zakon o komasaciji zemljišta trebalo bi da doprinese efikasnijem korišćenju obradivih površina, boljoj organizaciji poseda i jačanju poljoprivrednog sektora u uslovima klimatskih i ekonomskih promena.

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