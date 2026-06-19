Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je zvanično počela izrada Nacrta zakona o komasaciji zemljišta, uz istovremeno objavljivanje polaznih osnova za njegovo donošenje, prenosi Blic.
Kako je navedeno, cilj novog zakona je sveobuhvatnije i efikasnije uređenje oblasti komasacije, koja ima važnu ulogu u unapređenju upravljanja poljoprivrednim, šumskim i vodnim zemljištem.
Šta donosi novi zakon
Prema saopštenju Ministarstva, nova zakonska rešenja bi trebalo da doprinesu:
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racionalnijem korišćenju zemljišta
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smanjenju rasparčanosti poseda
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unapređenju poljoprivredne infrastrukture
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razvoju sistema navodnjavanja i odvodnjavanja
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boljoj zaštiti prirodnih resursa
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prilagođavanju poljoprivrede klimatskim promenama
Veća efikasnost i transparentnost postupka
Komasacija se smatra jednim od ključnih instrumenata za povećanje efikasnosti poljoprivredne proizvodnje i razvoj ruralnih područja.
Novim zakonom planira se i unapređenje samog postupka kroz:
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veću transparentnost
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efikasniju organizaciju procesa
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bolju zaštitu prava učesnika u komasaciji
Cilj: modernizacija upravljanja zemljištem
Iz Ministarstva poručuju da je jedan od glavnih ciljeva zakona modernizacija upravljanja zemljišnim resursima, kao i stvaranje boljih uslova za dugoročni razvoj poljoprivrede u Srbiji.
Naglašava se da su polazne osnove za izradu zakona dostupne javnosti na zvaničnom sajtu Ministarstva.
Novi zakon o komasaciji zemljišta trebalo bi da doprinese efikasnijem korišćenju obradivih površina, boljoj organizaciji poseda i jačanju poljoprivrednog sektora u uslovima klimatskih i ekonomskih promena.
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