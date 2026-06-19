Dok se Hrvatska priprema za vrhunac letnje turističke sezone, ekonomisti sve češće postavljaju pitanje šta dolazi nakon nje - smirivanje cena ili novi talas inflacije, piše Dnevno.

Poslednjih meseci inflacija u Hrvatskoj ostaje među najvišima u Evropi, dok građani i dalje osećaju pritisak rasta cena hrane, usluga i stanovanja. Upravo zato deo stručnjaka upozorava da bi period nakon turističke sezone mogao doneti novo „otrežnjenje“ za domaću ekonomiju.

Ekonomski analitičar Damir Novotny ističe da je teško precizno predvideti kretanje cena, jer će sve zavisiti od turističke potrošnje, a ne samo od broja dolazaka.

"Ne zavisi samo od broja turista, već i od toga koliko troše", navodi Novotny.

Ključno pitanje: koliko će turisti trošiti?

Prema njegovim rečima, najvažniji faktor biće potrošnja gostiju, a ne njihov broj. Posebno se oslanjanje hrvatskog turizma i dalje bazira na posetiocima iz Nemačke, koji se trenutno suočavaju sa ekonomskim pritiscima kod kuće.

"Najveća grupa turista koji utiču na inflaciju su Nemci, a oni trenutno ne troše više nego ranije", objašnjava Novotny.

S druge strane, turisti iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije pokazuju veću spremnost na potrošnju.

"Oni su spremni da plate više, jer im cene u Hrvatskoj nisu visoke u poređenju sa njihovim tržištima", dodaje on.

Zbog toga su moguća oba scenarija - i nastavak inflatornih pritisaka i postepeno smirivanje cena.

Ekonomisti: inflacija nije samo posledica turizma

Ipak, deo ekonomskih stručnjaka smatra da turizam nije jedini faktor rasta cena. Visoka javna potrošnja, uvozna zavisnost i rast državnih rashoda dodatno opterećuju ekonomiju.

Ranije je ekonomista Ljubo Jurčić upozorio da vladine mere ne rešavaju suštinski problem inflacije.

"Ovo nije antiinflacioni paket, već pokušaj stabilizacije budžeta", istakao je Jurčić.

Eurozona i ograničena monetarna politika

Ulaskom u evrozonu Hrvatska je izgubila mogućnost samostalnog upravljanja monetarnom politikom, pa ključne odluke sada donosi Evropska centralna banka.

Zbog toga ekonomisti smatraju da će prava slika ekonomije postati jasnija tek nakon turističke sezone, kada prihodi iz turizma prestanu da "maskiraju" realne slabosti.

Šta sledi?

Da li će jesen doneti novi talas poskupljenja ili stabilizaciju cena zavisi od više faktora - turističke potrošnje, stanja evropske ekonomije i fiskalne politike države.

Jedno je sigurno: nakon višegodišnjeg rasta cena, građani su postali izuzetno osetljivi na svako novo poskupljenje.

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