Prema pisanju lista Die Presse, kompanija je još 27. marta dobila imejl u kojem je nepoznata osoba tražila dva miliona evra, uz pretnju da će u prodavnice u Češkoj, Slovačkoj i austrijskoj pokrajini Burgenland postaviti zatrovane tegle hrane za bebe.

Pretnje i istraga

Ucenjivač je zahtevao isplatu do 2. aprila, uz jasnu pretnju da će u suprotnom realizovati plan.

Navodi se da je kompanija mejl pročitala tek 16. aprila, nakon čega su nadležne institucije pokrenule istragu.

Stav kompanije

Kompanija HiPP potvrdila je da nadležni organi u Češkoj i Slovačkoj istražuju krivično delo ucene.

"U okviru tekuće istrage utvrđeno je da su tegle dečje hrane HiPP, sa kojima je očigledno manipulisano, pronađene i u Češkoj i u Slovačkoj" - saopštio je proizvođač.

Dodaje se da su svi sporni proizvodi preventivno povučeni iz prodaje u tim zemljama.

Da li su proizvodi stigli u Srbiju

Kompanija se oglasila i povodom situacije na domaćem tržištu.

"Obaveštavamo da se sporni proizvod ne uvozi niti prodaje u Srbiji" - navodi se u odgovoru kompanije.

Povlačenje zbog incidenta, ne zbog kvaliteta

Iz HiPP-a ističu da razlog povlačenja proizvoda nije povezan sa kvalitetom.

"Ne radi se o nedostatku kvaliteta, već o krivičnom delu koje istražuju lokalne vlasti" - navodi kompanija.

Bezbednost proizvoda u Srbiji

Kompanija naglašava da proizvodi koji se nalaze na tržištu Srbije prolaze stroge kontrole.

"HiPP kao renomirani proizvođač organske dečije hrane sprovodi stroge kontrole, a proizvodi na našem tržištu su u potpunosti bezbedni za upotrebu" - poručuju iz kompanije, piše aktuality.sk, Blic Biznis.

Kompanija navodi da sarađuje sa nadležnim organima u svim pogođenim zemljama kako bi se slučaj što pre rešio.

"Razumemo da ova vest može izazvati zabrinutost. Bezbednost dece je naš apsolutni prioritet i činimo sve da je obezbedimo" - navodi se u saopštenju.

Preporuke za roditelje

Stručnjaci savetuju dodatni oprez prilikom korišćenja proizvoda:

Proverite da li je ambalaža neoštećena

Obratite pažnju da li je poklopac pravilno zatvoren

Ne koristite proizvode sa bilo kakvim oštećenjem

