Ekspo 2027 u Banjaluci: Beograd i region pred novom razvojnom etapom (FOTO)

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, uz podršku Turističke organizacije Srbije, predstavlja se od danas na Međunarodnom sajmu privrede u Banjaluci, koji se održava od 13. do 15. maja.

Posetioci sajma imaju priliku da se upoznaju sa značajem koji Ekspo 2027 ima za Srbiju, ali i sa širim ekonomskim i razvojnim efektima koje ova međunarodna izložba donosi čitavom regionu, a posebno privredi Republike Srpske. U okviru sajma održan je i panel "Ekspo 2027 – razvojna šansa Srbije i regiona", koji je okupio predstavnike institucija, privrede i donosioce odluka, sa ciljem otvaranja dijaloga o investicionim, ekonomskim i razvojnim potencijalima koje Ekspo 2027 donosi Srbiji, Republici Srpskoj i širem regionu.

"Specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu događaj je koji svojim značajem daleko prevazilazi nacionalne okvire. Iako je najvažniji za Srbiju, sa 137 potvrđenih međunarodnih učesnika, Ekspo je istovremeno i regionalna i evropska manifestacija, poput nekadašnje Univerzijade u Beogradu i Zagrebu, Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu ili samita nesvrstanih, koji su obeležili čitav region. Zato nema nikakve dileme da će se ekonomski, investicioni i razvojni efekti Ekspa osetiti i daleko van granica Srbije" izjavio je Dejan Šušović, direktor komercijalnog sektora kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, koji je učestvovao na panelu u okviru Međunarodnog sajma privrede u Banjaluci.

"Sve što danas radimo u okviru priprema za Ekspo direktno je povezano i sa privredom regiona, uključujući i kompanije iz Republike Srpske. Otvara se prostor za nove poslove, pristup savremenim tehnologijama, inovacijama i kvalitetnim međunarodnim partnerstvima. Istovremeno, kroz organizaciju ovako velikog događaja stičemo dragoceno iskustvo i znanja u oblastima poput građevine, energetike, logistike i organizacije velikih sistema, koja ćemo rado deliti sa partnerima i kolegama iz regiona" poručio je Šušović.

Međunarodni sajam privrede "Banja Luka Ekspo 2026" okuplja kompanije i institucije iz oblasti građevinarstva, metalske i elektro industrije, drvne industrije, tehnike i kućnih aparata, IT sektora, elektronike i robotike, kao i sektora nekretnina, arhitekture i projektovanja. Na sajmu učestvuju i predstavnici bankarskog sektora, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

