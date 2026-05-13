EUR EUR 117,04 117,39din 117,75
USD USD 99,92 100,22din 100,52
CAD CAD 72,90 73,12din 73,33
AUD AUD 72,49 72,71din 72,93
GBP GBP 135,07 135,48din 135,89
CHF CHF 127,79 128,17din 128,56
KURSNA LISTA

Expo 2027

Ekspo 2027 u Banjaluci: Beograd i region pred novom razvojnom etapom (FOTO)

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd predstavljena je na Međunarodnom sajmu privrede u Banjaluci, uz poruke o velikim ekonomskim i investicionim efektima za Srbiju i region

Autor:  Nina Stojanović
13.05.2026.18:02
0
Ekspo 2027 u Banjaluci: Beograd i region pred novom razvojnom etapom (FOTO)
Foto: Siniša Pašalić
Rat sa Iranom "zacementirao" barel iznad 100 dolara
Foto: Shutterstock/noomcpk
 Rat sa Iranom "zacementirao" barel iznad 100 dolara
Prethodna vest
Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika
Foto: travelpeter/shutterstock
 Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika
Sledeća vest

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, uz podršku Turističke organizacije Srbije, predstavlja se od danas na Međunarodnom sajmu privrede u Banjaluci, koji se održava od 13. do 15. maja.

Posetioci sajma imaju priliku da se upoznaju sa značajem koji Ekspo 2027 ima za Srbiju, ali i sa širim ekonomskim i razvojnim efektima koje ova međunarodna izložba donosi čitavom regionu, a posebno privredi Republike Srpske. U okviru sajma održan je i panel "Ekspo 2027 – razvojna šansa Srbije i regiona", koji je okupio predstavnike institucija, privrede i donosioce odluka, sa ciljem otvaranja dijaloga o investicionim, ekonomskim i razvojnim potencijalima koje Ekspo 2027 donosi Srbiji, Republici Srpskoj i širem regionu.

Ekspo 2027

"Specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu događaj je koji svojim značajem daleko prevazilazi nacionalne okvire. Iako je najvažniji za Srbiju, sa 137 potvrđenih međunarodnih učesnika, Ekspo je istovremeno i regionalna i evropska manifestacija, poput nekadašnje Univerzijade u Beogradu i Zagrebu, Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu ili samita nesvrstanih, koji su obeležili čitav region. Zato nema nikakve dileme da će se ekonomski, investicioni i razvojni efekti Ekspa osetiti i daleko van granica Srbije" izjavio je Dejan Šušović, direktor komercijalnog sektora kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, koji je učestvovao na panelu u okviru Međunarodnog sajma privrede u Banjaluci.

"Sve što danas radimo u okviru priprema za Ekspo direktno je povezano i sa privredom regiona, uključujući i kompanije iz Republike Srpske. Otvara se prostor za nove poslove, pristup savremenim tehnologijama, inovacijama i kvalitetnim međunarodnim partnerstvima. Istovremeno, kroz organizaciju ovako velikog događaja stičemo dragoceno iskustvo i znanja u oblastima poput građevine, energetike, logistike i organizacije velikih sistema, koja ćemo rado deliti sa partnerima i kolegama iz regiona" poručio je Šušović.

Međunarodni sajam privrede "Banja Luka Ekspo 2026" okuplja kompanije i institucije iz oblasti građevinarstva, metalske i elektro industrije, drvne industrije, tehnike i kućnih aparata, IT sektora, elektronike i robotike, kao i sektora nekretnina, arhitekture i projektovanja. Na sajmu učestvuju i predstavnici bankarskog sektora, mikrokreditnih organizacija, osiguravajućih društava i drugih finansijskih institucija iz Bosne i Hercegovine i regiona.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

Banjaluka Ekspo EXPO 2027 Beograd

Povezane vesti

Ekspo 2027: dodeljen ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa i punjača
Foto: Ekspo 2027

Ekspo 2027: dodeljen ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa i punjača

13:22 | 0
Stanovi u novom EXPO kompleksu mogli bi da budu prodavani po povoljnijim cenama
Alo

Stanovi u novom EXPO kompleksu mogli bi da budu prodavani po povoljnijim cenama

12:33 | 0
Vučić obišao gradilište EXPO 2027: „Beograd postaje svet"
Alo!

Vučić obišao gradilište EXPO 2027: „Beograd postaje svet"

10:35 | 0
Najbolje srednjoškolske inovacije iz Srbije pred svetom na Ekspu 2027
Foto: Expo

Najbolje srednjoškolske inovacije iz Srbije pred svetom na Ekspu 2027

16:31 | 0
Republika Italija potpisala Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd
Foto: Dragan Kujundžić

Republika Italija potpisala Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd

14:14 | 0
Komentari (0)

Expo 2027

Ekspo 2027: dodeljen ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa i punjača
Foto: Ekspo 2027

Ekspo 2027: dodeljen ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa i punjača

13:22 Expo 2027
Vučić obišao gradilište EXPO 2027: „Beograd postaje svet"
Alo!

Vučić obišao gradilište EXPO 2027: „Beograd postaje svet"

10:35 Expo 2027
Mali: "Potvrda učešća SAD na izložbi Ekspo predstavlja veliko priznanje za Srbiju"
Foto: Dejan Briza

Mali: "Potvrda učešća SAD na izložbi Ekspo predstavlja veliko priznanje za Srbiju"

19:02 Expo 2027
Vučić: "Veliko priznanje za Srbiju i potvrda ugleda"
Foto:ToskanaINC / Shutterstock.com

Vučić: "Veliko priznanje za Srbiju i potvrda ugleda"

14:33 Expo 2027
SAD potpisale ugovor za učešće na EXPO 2027 u Beogradu
Foto: Dragan Kujundžić

SAD potpisale ugovor za učešće na EXPO 2027 u Beogradu

12:15 Expo 2027
Potpisan Memorandum o saradnji između BIE, Ekspa 2027 i Svetskog ekspo muzeja
Foto> World Expo Museum (WEM)

Potpisan Memorandum o saradnji između BIE, Ekspa 2027 i Svetskog ekspo muzeja

18:18 Expo 2027
Prijave počinju od 15. maja - Jerinić: "Uvereni smo u visok odziv volontera za Ekspo 2027"
Foto: EXPO 2027

Prijave počinju od 15. maja - Jerinić: "Uvereni smo u visok odziv volontera za Ekspo 2027"

14:23 Expo 2027
Iskustvo koje nema cenu - Mali najavio od 15. maja prijave za Ekspo volontere 
Foto: Alo.rs

Iskustvo koje nema cenu - Mali najavio od 15. maja prijave za Ekspo volontere 

14:19 Expo 2027
Najbolje srednjoškolske inovacije iz Srbije pred svetom na Ekspu 2027
Foto: Expo

Najbolje srednjoškolske inovacije iz Srbije pred svetom na Ekspu 2027

16:31 Expo 2027
Republika Italija potpisala Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd
Foto: Dragan Kujundžić

Republika Italija potpisala Ugovor o učešću na Ekspu 2027 Beograd

14:14 Expo 2027

Najnovije

Najčitanije

4min

Tesla povećava kapacitete za proizvodnju baterijskih ćelija - ulaže 250 miliona evra 

43min

Usred samita, Kina udarila tamo gde Ameriku najviše boli - Peking blokirao izvoz govedine

1H

Ekspo 2027: dodeljen ugovor za kupovinu 50 električnih autobusa i punjača

1H

Nestabilne cene energije, inflacija u usponu - Evropska centralna banka planira da poveća kamatne stope 

1H

Nema ništa gore nego kada na odmoru počne jurnjava za ležaljkama - hoteli uvode kazne

23H

Veliko otkriće kod Ljubovije - mineralizovani pojas dug čak šest kilometara 

19H

Grad bez kiše - stanovnici unapred znaju kada će pasti nekoliko kapi i o tome danima razgovaraju

19H

Najčudnija železnica na svetu - vodi do ostrva sa samo oko 20 stanovnika

23H

Mala država, ekonomski gigant - nema valutu, aerdrom, vojsku, a svaki građanin živi kao kralj

18H

Promena na vrhu auto-industrije - Srbin na čelu nemačkog BMW-a

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,04 117,39 117,75
USD USD 99,92 100,22 100,52
CAD CAD 72,9 73,12 73,33
AUD AUD 72,49 72,71 72,93
GBP GBP 135,07 135,48 135,89
CHF CHF 127,79 128,17 128,56

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 67.760,00 €
ETH ETH 1.925,06 €
LTC LTC 48,69 €
DOT DOT 1,13 €
BCH BCH 369,46 €
LINK LINK 8,76 €
BNB BNB 573,61 €
XMR XMR 338,44 €
Powered by CoinGecko API