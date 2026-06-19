Hrvatska je u prvom ovogodišnjem kvartalu privremeno bila neto izvoznik električne energije zahvaljujući povoljnim, iznadprosečnim hidrološkim uslovima i posledičnom skoku proizvodnje struje iz hidroelektrana, objavili su u petak iz Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH).



Ukupna potrošnja električne energije u prva tri ovogodišnja meseca porasla je za 1,98 odsto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dosegnuvši 5.096 gigawat sati (GWh), dok je normalizovana potrošnja, koja isključuje uticaj toplije zime, porasla za 4,39 odsto, na 5.182 GWh.



S druge strane, ukupna raspoloživa električna energija, ona proizvedena u svim elektranama u Hrvatskoj, plus hrvatskih 50 odsto udela u proizvodnji Nuklearne elektrane Krško te energija isporučena iz baterijskih rezervoara, u prvom kvartalu iznosila je 5.227 GWh ili četiri odsto više nego lani.

Za podmirenje domaće potrošnje iskorišćeno je 5.096 GWh, dok je višak od 131 GWh ili 2,5 odsto ukupno proizvedene struje izvezen, naveli su iz tog udruženja.

Hidroelektrane povećale proizvdnju 22,3 odsto

Obnovljivi izvori energije osigurali su 62,2 odsto ukupno raspoložive električne energije u Hrvatskoj, pri čemu je proizvodnja struje u hidroelektranama porasla za 22,3 odsto, zahvaljujući iznadprosečno dobroj hidrologiji. U ukupno raspoloživoj energiji njihov udeo je iznosio 39 odsto, čime su zadržale poziciju najvažnijeg pojedinačnog izvora električne energije u Hrvatskoj, piše Poslovni dnevnik.

Sunčane elektrane nastavile su snažan rast proizvodnje, koji je bio čak 50,7 odsto veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Istovremeno je proizvodnja vetroelektrane pala za 12,8 odsto zbog slabije vetrovitosti, što je rezultiralo blagim padom ukupne proizvodnje ostalih obnovljivih izvora energije od 4 odsto.

Iz Nukelarne elektrane Krško isporučeno je 758 GWh struje, isto kao i lani, pa je u ukupno raspoloživoj energiji njen udeo iznosio 14,5 odsto.

“Iako je Hrvatska tokom prvog kvartala ponovno postala neto izvoznik električne energije, već je u martu zabeležen povratak neto uvozu, a isti trend nastavljen je i tokom aprila i maja. Rezultati potvrđuju važnu ulogu obnovljivih izvora energije u hrvatskom elektroenergetskom sistemu, ali i potrebu za daljim razvojem novih proizvodnih kapaciteta i sistema za skladištenje energije kako bi se povećala energetska nezavisnost i otpornost sistema”, poručuju iz OIEH-a.



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