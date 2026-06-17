OFAC je izdao licencu JANAF-u u utorak, 16. juna. JANAF navodi da je Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država uvelo 10. januara 2025. godine paket sankcija energetskom sektoru Ruske Federacije zbog vojnog delovanja Ruske Federacije na području Ukrajine koji je usmeren na dalje ograničavanje poslovanja i prihoda ruskih energetskih društava.

Puna primena paketa sankcija nastupila je 27. februara 2025. godine. Sankcijama je obuhvaćeno i društvo NIS a.d. sa kojim JANAF d.d. ima sklopljen Ugovor o transportu sirove nafte za razdoblje od 1. januara 2024. godine do 31. decembra 2026. godine.

Navedenim Ugovorom su rezervisani transportni kapaciteti JANAF-a d.d. po načelu "puno za prazno" u ukupnoj količini od 10 miliona tona nafte za ugovorno razdoblje.

JANAF-u su od OFAC-a u kontinuitetu izdavane uzastopne licence, odnosno dozvole za nastavak izvršavanja navedenog ugovora od 27. februara do 8. oktobra 2025. godine, kao i od 31. decembra 2025. godine do 16. juna 2026. godine.

Kako je navedeno, JANAF će i nadalje ažurno pratiti razvoj događaja i u stalnom kontaktu je s korisnikom naftovoda i ostalim učesnicima., piše Tanjug.

"Takođe, nastaviće se s daljim poduzimanjem svih raspoloživih aktivnosti prema nadležnim telima, kao i s razradom poslovnih modela za osiguravanje stabilnog poslovanja Društva, kako bi se i u budućem periodu održalo poslovanje na nivou koje garantuje zadovoljstvo akcionara, poslovnih partnera i zaposlenih", navedeno je u saopštenju JANAF-a.

Američki OFAK je, takođe, u utorak produžio i operativnu licencu Naftnoj industriji Srbije, sa važenjem do 1. jula.

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