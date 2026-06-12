Putnički stručnjak Mark Volters, koji je tokom karijere posetio više od 80 zemalja, otkrio je u kojim slučajevima gosti bez ustručavanja treba da zatraže promenu hotelske sobe.

Prema njegovim rečima, buka, osećaj nesigurnosti i nedovoljna higijena najčešći su razlozi zbog kojih bi trebalo da se obratite recepciji.

Soba pored lifta može da pokvari odmor

Jedan od prvih detalja na koji treba obratiti pažnju jeste položaj sobe u hotelu.

"Ako vam je važan kvalitetan san, razmislite o tome gde se nalazi vaša soba. U blizini liftova je velika frekvencija ljudi. Tu ćete često čuti goste koji se kasno vraćaju iz provoda ili sa proslava, ali i porodice sa decom koje rano ujutru kreću ka bazenu. Takva mesta su gotovo uvek prometna i bučna", objasnio je Volters.

Zbog stalnog prolaska gostiju, sobe pored lifta često su među najbučnijim u hotelu.

Ni blizina stepeništa nije idealna

Volters savetuje da se izbegavaju i sobe koje se nalaze neposredno uz stepenište.

"Stepeništa predstavljaju dodatnu prolaznu zonu u hotelu. Zbog toga se često mogu čuti različiti zvuci i buka, što može narušiti mir tokom boravka", rekao je on.

Osećaj nesigurnosti dovoljan je razlog za zamenu

Stručnjak naglašava da bezbednost treba da bude prioritet svakog gosta.

Ako vam vrata deluju neispravno, brave ne funkcionišu kako treba ili imate neprijatan osećaj zbog okruženja, imate puno pravo da zatražite drugu sobu.

"Ne morate nikome da pravdate svoj osećaj nelagodnosti. Reč je o vašoj bezbednosti. Proverite da li vrata mogu dobro da se zaključaju, pregledajte brave i pogledajte kroz špijunku kako biste bili sigurni da je sve u redu", savetuje stručnjak.

Prljava soba nije nešto što treba da prihvatite

Jedan od najčešćih razloga za reklamaciju hotelskog smeštaja jeste loša higijena.

Nečisto kupatilo, neuredan krevet ili tragovi prethodnih gostiju znak su da soba nije adekvatno pripremljena.

"Dešavalo nam se da zateknemo tragove karmina na ogledalu u kupatilu. Tada je jasno da prostor nije dobro očišćen. Važno je da na takve stvari odmah ukažete osoblju. Ponekad se dogodi da soba bude preskočena tokom čišćenja ili da prethodni gosti kasnije napuste hotel, pa dođe do propusta", zaključio je Volters.

Kada treba odmah da tražite drugu sobu?

Promenu sobe treba da zatražite ukoliko:

soba ima izraženu buku,

nalazi se pored lifta ili stepeništa,

ne osećate se bezbedno,

primetite nedostatke u higijeni.

Većina hotela će, ukoliko raspolaže slobodnim kapacitetima, gostima ponuditi adekvatniji smeštaj bez dodatnih troškova. Za stručnjake je pravilo jednostavno – ako nešto ozbiljno narušava bezbednost, san ili udobnost, nemojte čekati kraj odmora da reagujete, piše Lepa&Srećna.

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