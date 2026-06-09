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Srbin kažnjen sa 350 evra čim je sišao sa trajekta u Grčkoj

Grčka je poznata po strogom sprovođenju saobraćajnih propisa, posebno tokom turističke sezone.

Autor:  Nina Stojanović
B92.net09.06.2026.10:12
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Srbin kažnjen sa 350 evra čim je sišao sa trajekta u Grčkoj
Foto: Gagarin Iurii 9 years/Shutterstock
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Jedan turista iz Srbije to je osetio odmah po dolasku na ostrvo Tasos, gde je zbog saobraćajnog prekršaja kažnjen sa 350 evra, a privremeno mu je oduzeta i vozačka dozvola.

Grčka je od 1. januara 2026. godine dodatno pooštrila saobraćajne propise, pa vozači koji ne poštuju signalizaciju mogu da se suoče sa visokim novčanim kaznama i drugim sankcijama.

Policija na ostrvima i u turističkim mestima tokom sezone pojačano kontroliše saobraćaj, a za prekršaje uglavnom nema upozorenja niti tolerancije.

Svoje iskustvo podelio je turista koji je, kako navodi, kažnjen svega nekoliko minuta nakon izlaska sa trajekta u Limenasu.

"Stigli smo trajektom u Limenas i u prvih pet minuta boravka dobili smo kaznu od 350 evra. Hteli smo da svratimo do Lidla i nismo videli saobraćajni znak zabranu skretanja ulevo, jer je ispred nas bio grčki kombi koji je skrenuo, po inerciji smo krenuli za njim. Dete nam je plakalo u tom trenutku i u sekundi poremetilo pažnju. Policija se stvorila u sekundi, i kao da smo najveći prestupnici neljubazno napisala kaznu. Žalba i molba koju smo pisali nije pomogla", naveo je srpski turista u objavi koju je prenela Nikana na Instagramu.

Prema njegovim rečima, osim novčane kazne, izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilom, uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole.

Kako navodi, policijski službenici su im rekli da mogu da angažuju taksi iz obližnjeg Potosa kako bi nastavili putovanje do željene destinacije.

Turista je upozorio ostale vozače da budu maksimalno koncentrisani tokom vožnje i da ne prate slepo vozila ispred sebe, posebno nakon dugog puta.

U opisu objave navedeno je:

"Ovo nije objava da bismo se raspravljali o tome da li je kazna opravdana ili ne, već da podsetimo sve vozače da u Grčkoj saobraćajni propisi mogu da budu veoma strogi i da se striktno primenjuju."

Grčka pooštrila saobraćajne kazne

Ovaj slučaj pokazuje koliko je važno pažljivo pratiti saobraćajnu signalizaciju u Grčkoj. Vozači koji ignorišu znakove, posebno na raskrsnicama i kružnim tokovima, mogu se suočiti sa visokim novčanim kaznama, ali i privremenim oduzimanjem vozačke dozvole.

Prema navodima grčkog portala Carandmotor, novi Zakon o bezbednosti drumskog saobraćaja predviđa strože kazne za prekršaje koji se smatraju posebno opasnim po bezbednost učesnika u saobraćaju.

Najveći fokus stavljen je na prekoračenje brzine, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, prolazak kroz crveno svetlo i nepoštovanje znaka „stop“, ali i na druge prekršaje koji mogu ugroziti bezbednost na putevima.

Zbog toga se svim turistima koji ovog leta putuju u Grčku savetuje dodatni oprez, naročito nakon izlaska sa trajekta, na kružnim tokovima i raskrsnicama, gde se najčešće prave greške koje mogu skupo da koštaju.

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Grčka kazna Srbin

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