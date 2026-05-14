Suva i topla klima uz vetar dobro je prosušila oranice i ispekla zemlju, što tek rasađenim strukovima duvana nije nikako godilo bez sistema za navodnjavanje.



Duvan se najviše seje u Golubincima i Hrtkovcima u Sremu, gde je teren odličan za setvu sorte virdžinija, dok je sever Bačke pogodan za duvan berlej.



Višegodišnji proizvođač duvana iz Hrtkovaca Živko Rajaković kazao je za Dnevnik da je zbog suve i tople klime čekao da koren bude čvršći i sadnice razvijenije, kako bi se u suvoj zemlji kao kreč rasad primio.



Duvan voli umerenu klimu, i sunce i kišu, česte ali ne velike padavine. Strukovi rasađeni sada na njivi dospeće za berbu početkom jula.



Prošle godine, tokom tropske klime, Rajaković je imao prosečan rod zahljajujući sistemu za navodnjavanje, a približno isti prinos očekuje i ove godine.



Lane je kilogram osušenog duvana koštao 5,5 evra, a za ovu godinu cena još nije utvrđena, zbog energentske krize i svakodnevnog poskupljenja energenata. Ali, to proizvođače ne zabrinjava.



Rajaković kaže da je kompanija Japan tobako odgovorna i korektna, jer svake godine tačno izračuna troškove struje i gasa u sušenju duvana.



- Oni nam obezbeđuju celokupan repromaterijal i učestvuju u svakom delu proizvodnje. Naše je da radimo i sledimo uputstva. Daju nam avans za sve - od goriva do dnevnice za radnu snagu, bez čega ne bismo mogli ni krenuti u proizvodnju duvana – naveo je sagovornik Dnevnika.

Više od 5.000 hektara pod duvanom



Površine u Srbiji pod duvanom beleže rast. Na osnovu podataka iz Bele knjige FIC, prošle godine duvan je zauzimao 5.014 hektara, što je povećanje u odnosu na period od 2022. do 2024, kada smo duvana imali posejanog na 4.338 hektara.



Izvoz duvana po vrednosti u prvih šeset meseci 2025. godine u odnosu na isti period ranije bio je veći za 26,5 odsto.



Duvanska industirija predstavlja stabilan sektor koji godišnje donosi državnom budžetu u proseku osam odsto ukupnih prihoda, piše eKapija.



Spoljnotrgovinska razmena duvana i duvanskih i srodnih proizvoda u prvih šest meseci 2025. godine iznosila je 546,6 miliona evra, od čega se na izvoz odnosi 329,6 miliona evra, a uvoz je ostvaren u vrednosti od 217 miliona evra i doneo je suficit od oko 112,6 miliona evra.



Mada mnogi poljoprivredni proizvođači kubure da nađu sezonske radnike, Rajaković ističe da nema taj problem.



Svake godine dolazi mu porodica iz Kostolca, kojoj je obezbedio kuću za stanovanje, u kojoj mogu besplatno da koriste struju i vodu.



Satnica je 600 dinara a uz dnevnicu imaju i obrok na njivi, a za ostatak dana sami se snalaze za namirnice.



