Prema poslednjem saopštenju kompanije, mineralizovani sistem na lokalitetu Tisovik proširen je na profilu od oko šest kilometara dužine.



Projekat Bobija obuhvata prostor od 208 kvadratnih kilometara i nalazi se otprilike 100 kilometara jugozapadno od Beograda, u blizini Ljubovije. Kompanija je fokusirala svoja istraživanja na područje oko nekadašnjeg istorijskog rudnika barita, gde su registrovane tri ključne anomalijske zone: Tisovik, Crvene Stene i Kozila.



Izvršni direktor kompanije, Peter Spirs, izjavio je da ovi rezultati demonstriraju novu razmeru projekta Bobija i ukazuju na to da Tisovik predstavlja značajan polimetalični sistem karbonatnog zamenskog tipa (CRD). Ovaj stil mineralizacije poznat je u svetu po formiranju velikih i visokokvalitetnih rudnih tela.



Najnovija kampanja prikupljanja uzoraka dala je visoke vrednosti metala na površini:

Uzorci zemljišta: Maksimalne zabeležene vrednosti dostigle su 7,1 grama po toni srebra, 4.685 grama po toni olova, 969 grama po toni cinka i 1.049 grama po toni antimona.



Uzorci stena i izdanaka: Na lokalitetu Kozila detektovano je do 12,0 grama po toni srebra i čak 2,85 odsto antimona, uz uočljivu vidljivu mineralizaciju stibnita (glavne rude antimona), piše B92.



Prisustvo antimona izazvalo je poseban optimizam unutar menadžmenta, s obzirom na to da ovaj metal trenutno ima status kritične sirovine od izuzetnog strateškog značaja na globalnom tržištu.



Middle Island Resources je krajem prošle godine preuzeo firmu Konstantin Resources, čime je došao u posed 14 istražnih licenci koje pokrivaju ukupno 62.000 hektara, što ovu kompaniju čini jednim od najvećih istraživača mineralnih sirovina u Srbiji. Pored Bobije, njihov portfolio u zemlji obuhvata i rane faze projekata Priboj i Timok.



Iz kompanije napominju da je sistem i dalje otvoren za proširenje u više pravaca. Sledeći koraci obuhvatiće dodatno geohemijsko uzorkovanje, stručne provere na terenu i pripremu lokacija za dubinsko bušenje kako bi se utvrdio stvarni podzemni potencijal i definisali zvanični resursi ovog basena.



