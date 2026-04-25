"Hrvatska već 25. aprila ulazi u ekološki dug. To znači da je godišnja potrošnja prirodnih resursa premašila ono što se može obnoviti u jednoj godini. Od danas do kraja godine stanovnici Hrvatske živeće 'na ekološki kredit', iscrpljujući prirodni kapital od kojeg zavise sigurnost hrane, privreda i kvalitet života", saopštili su iz WWF Adrije, prenosi Hina.

Kako kažu, do toga dolazi zato što Hrvati u atmosferu emituju više ugljen-dioksida nego što okeani i šume mogu da apsorbuju, iscrpljuju riblje zalihe i seku šume brže nego što se mogu obnoviti, prenosi Tanjug.

Iako Global Footprint Network još nije objavio tačan datum globalnog Dana ekološkog duga, u WWF-u očekuju da će ove godine pasti krajem jula.

WWF-Adria dodaje da je, za razliku od Hrvatske, koja je danas ušla u ekološki dug, Crna Gora u njega ušla već u ponedeljak, dok će Bosna i Hercegovina zakoračiti odmah iza Hrvatske, u nedelju. Srbija u ekološki dug ulazi 11. maja.

