Novo istraživanje pokazuje da su troškovi kampovanja porasli u proseku za skoro četvrtinu u odnosu na 2020. godinu, dok su neke zemlje zabeležile znatno veći rast cena.

Hrvatska je ove godine ponovo najskuplja kamping destinacija u Evropi, prema novoj studiji specijalizovane kamping organizacije ACSI.

Prosečna porodica sa dvoje dece i kamperom će ove godine morati da plati čak 78,28 evra za jednu noć u hrvatskom kampu, javlja holandski ad.nl.

Hrvatska je ponovo zauzela prvo mesto na rang listi najskupljih evropskih zemalja za kampovanje, ispred Švajcarske, gde prosečna noć košta 61,33 evra, i Slovenije 60,14 evra.

Podaci pokazuju da su cene kampovanja širom Evrope porasle za skoro 25 odsto u poslednjih šest godina, a Hrvatska nije među zemljama sa najvećim rastom.

U poređenju sa 2020. godinom, kampovanje na hrvatskoj obali je poskupelo za skoro 70 odsto. Stručnjaci rast cena povezuju sa velikim ulaganjima u kampove, posebno na Jadranu, gde su poslednjih godina luksuzni sadržaji poput vodenih parkova, restorana i privatnih bazena rangirani uz kampove.

"U Hrvatskoj danas postoje kampovi sa nekoliko privatnih bazena na samoj parceli, a cena takvog smeštaja može dostići i 400 evra po noćenju", rekao je direktor ACSI-ja Ramon van Rajne.

Najveći porast cena u Evropi zabeležen je u Norveškoj, gde je cena kampovanja porasla za čak 94 odsto za šest godina.

S druge strane, jedina zemlja u kojoj su cene pale je Turska, koja je, sa prosečnom cenom od 13,57 evra po noćenju, takođe i najjeftinija kamping destinacija u Evropi.

Iako cene rastu gotovo svuda, stručnjaci ističu da se i dalje mogu pronaći pristupačni kampovi za samo nekoliko desetina evra po noćenju, posebno van najpopularnijih turističkih područja.

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