Država Srbija je sinoć obaveštena da je MOL dobio još dve nedelje da završi pregovore sa Gaspromnjeftom o kupovini ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije, odnosno do 6. juna, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

"Kao što smo više puta isticali Vlada Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nastavlja i pregovore sa MOL-om u vezi sa ugovorom akcionara. Situacija je složena, ali naš cilj i posao je da se nađe dugoročno rešenje i da zaštitimo interes države Srbije", objavila je ministarka na Instagramu.

Prethodna licenca za pregovore MOL-a sa "Gaspromnjeftom" o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u važila je do danas, 22. maja.

Pregovori između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a odvijaju se pod nadzorom američke kancelarije OFAK.

Oglasio se MOL

Mađarska naftna kompanija MOL Group objavila je večeras da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji NIS do 6. juna 2026. godine i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama.

Predsednik i generalni direktor MOL grupe Zsolt Hernadi izjavio je da su tokom prethodnih meseci vođeni intenzivni razgovori sa svim ključnim zainteresovanim stranama u transakciji sa NIS-om i da je postignut značajan napredak, navedeno je u saopštenju kompanije koje je objavljeno na sajtu Budimpeštanske berze.

"Ušli smo u završnu fazu ovih veoma složenih pregovora. Optimistični smo, međutim, određeni uslovi tek treba da budu finalizovani u narednim nedeljama. I dalje verujemo da bi transakcija koristila svim uključenim stranama i doprinela dugoročnoj bezbednosti snabdevanja regiona uopšte, a posebno Srbije", rekao je Hernadi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.