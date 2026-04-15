Američka investiciona banka Morgan Stenli danas je objavila rezultate za prvi kvartal koji su premašili procene analitičara, jer su njene poslovne operacije generisale skoro milijardu dolara više nego što je očekivano, prenosi Tanjug.

Kompanija je saopštila da je ostvarila prihode od 20,58 milijardi dolara, što je znatno više u odnosu na procenu agencije LSEG od 19,72 milijarde dolara, preneo je CNBC.



To je rast od 16 odsto i podstaknut je dobicima u poslovanju firme u oblasti trgovanja, investicionog bankarstva i upravljanja bogatstvom.



Banka je zaradila oko 3,43 dolara po akciji, što nadmašuje predviđanja zarade od tri dolara.



Morgan Stenli je saopštio da je profit skočio za 29 odsto, na 5,57 milijardi dolara.



Prihod od trgovanja akcijama skočio je za 25 odsto na rekordnih 5,15 milijardi dolara.



Firma je navela snažne obime u svojoj globalnoj franšizi akcija, posebno u glavnom brokerskom poslovanju koje opslužuje hedž fondove.



Prihodi od fiksnog dohotka porasli su za 29 odsto na 3,36 milijardi dolara, što je oko 540 miliona dolara više nego što se očekivalo, čemu je doprinela trgovina robom koja je imala koristi od volatilnosti na energetskim tržištima u tom periodu.



Akcije kompanije porasle su za tri odsto u predtrgovanju.



