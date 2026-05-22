"Ali ćemo naći rešenje. Imamo više opcija. Radimo i sa Amerikancima. Počeli smo određene poruke da dobijamo i od ruske strane, ali videćemo kako stvari idu", rekao je Vučić za RTS i dodao da građani ne treba da brinu.

Naglasio je da koju god meru bude država morala da donose, kako je rekao, izbegava nacionalizaciju NIS-a kao rešenje. Istakao je da je država imala bezbroj sastanaka sa ljudima iz MOL-a i da se i dalje sa njima razgovara.

"Jesam li optimista - nisam. Dakle nadam se, a optimista svakako nisam. Ali morate da imate rešenje", naveo je Vučić.

Na pitanje šta je rešenje ukoliko pregovori sa MOL-om propadnu jer nema puno vremena za donošenje odluka, Vučić je rekao da ne misli da Amerikanci neće produžiti mogućnost sklapanja dogovora.

"Da li je za 15 dana ili dva meseca svejedno, ali će ga produžiti, ja verujem u to, jer razgovaram sa Amerikancima.Razgovaramo sa svima da ne ugrozimo zemlju. Ali mi moramo da požurimo to rešenje da pronađemo, zato što je ovako nemoguće živeti i raditi. I pronalazimo rešenje i naći ćemo rešenje", rekao je predsednik Vučić.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da će biti postignut dogovor sa MOL-om, istakao je da se nagledao, kako je rekao, tih igara i svega drugog.

"Toliko truda smo uložili, toliko smo se borili, toliko brige pokazali prema građanima. Ljudi ovde nisu osetili, godinu i po dana ovo mučenje traje. Ljudi nisu osetili to na pumpama, ljudi to nisu osetili nigde. Borili smo se za naše poljoprivrednike, borili smo se za sve naše građane, nisu osetili čak ni u povećanju cena. Dakle, to povećanje cena je bilo manje nego bilo gde drugo u Evropi, sve smo radili da pomognemo ljudima", rekao je Vučić.

Kazao je da će rešenje biti nađeno ali da imamo sada veći problem jer se očekuju u julu problemi u celoj Evropi oko nedostatka nafte i naftnih derivata, ali da ćemo ih mi imati dovoljno zbog zaliha.

"Mi smo sada, NIS je trebalo da izveze 30.000 tona dizela, mi iako imamo drugi kanal za kupovinu i za zalihe rezervi onih koje smo potrošili kada smo intervenisali na tržištu, mi smo uzeli još 10. 000 tona od NIS-a, da bismo odmah popunili deo tih rezervi", rekao je Vučić.

Dodao je da niko ne može da zna da li će biti napad na Iran ponovljen ili ne i izrazio bojazan da tamo stvari nisu rešene.

Na pitanje da li bi Srbija mogla da kupi pošto je obezbedila sredstva i da li se spominje i nacionalizacija kao jedna od opcija za NIS, Vučić je rekao da jedino može da kaže da građani ne moraju da brinu i da će država uvek i u svakom trenutku obezbediti sigurnost u snabdevanju.

"I koju god meru budemo morali da donosimo, izbegavamo nacionalizaciju. To vam je jasno od početka. Mogli smo to da rešimo za tri dana, ali izbegavamo nacionalizaciju. Zato što mi nismo ni Kominterna, ni Socijalistički savez, niti bilo šta. Mi se ozbiljno odnosimo prema našim partnerima i prijateljima i gledamo da sve probleme rešimo. I gledaćemo tako i ubuduće", rekao je Vučić.

Na pitanje da li je promena vlasti u Mađarskoj na bilo koji način zakomplikovala dogovor sa MOL-om oko NIS-a, Vučić je rekao da nije što se Srbije tiče.

"Da li je zakomplikovala neke druge odnose, to ne znam, ali što se Srbije tiče, ne. Ja sam inače o tome razgovarao sa Petrom Mađarom pre 10 dana, kad smo već razgovarali i on je rekao da oni ostaju zainteresovani i da je to to", kazao je Vučić.

Na pitanje koliko dugo država može da izdrži pre nego što bude morala ipak da podigne cenu značajnije, Vučić je rekao da je za njega veoma važno da smo do sada to uspeli i da će država tako i nastaviti.

"Imao sam privatni razgovor nedavno sa direktorkom MMF Kristalinom Georgijevom, ali reći ću samo ono što je ona rekla i javno, ne mogu da govorim o svim drugim stvarima. Dakle, i ono što i javno govori, što mi je i ovako rekla, rekla je: 'Bolje je da podigneš cenu nego da razaraš budžet, da praviš veći deficit i sve drugo'. Građani se sa tim ne bi složili, a ja se trudim da pronađem neku zlatnu sredinu i da svi zajedno pronađemo neku zlatnu sredinu. Da nam deficit ne ide preko tri odsto ili svakako ne značajno preko tri odsto, da gledamo kako i na koji način da zaštitimo građane naše zemlje, da se oni osećaju sigurno, da oni znaju da država brine o njima", rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da smo sada, kako je rekao, na 20 odsto akcize i da zbog sukoba u Iranu ne zna kako ćemo to da izdržimo.

