Nemačka, Austrija, Irska i druge zapadnoevropske zemlje postale su glavne destinacije iseljavanja, prvenstveno zbog viših plata, boljih uslova rada i stabilnijeg životnog standarda.

Ovaj talas iseljavanja nije zahvatio samo mlade ljude, već i cele porodice koje su odlučile da „spakuju kofere“ u potrazi za sigurnijom budućnošću. Mnogi odlaze s nadom da će u novoj sredini obezbediti bolju egzistenciju, kvalitetnije obrazovanje za decu i uopšte više mogućnosti nego što im pruža život u domovini, piše Dnevno.

"Žena me je nagovorila"

Međutim, poslednjih meseci svedočimo i jačanju trenda povratka u svoje domovine. Tako je jedan čovek iz Bosne i Hercegovine podelio svoju priču o povratku kući. On je u popularnoj Fejsbuk grupi „Balkanci u Nemačkoj“ ispričao svoje iskustvo povratka u BiH: „Žena me nagovorila da se vratimo iz Nemačke u BiH – sad me je sramota da radim za 1000 KM. Vidim da mnogi žele i sanjaju da se vrate iz Evrope na Balkan. Ja sam se vratio pre godinu dana jer me žena nagovorila, želela je da bude bliže porodici. Poslušao sam je jer smo imali nešto ušteđevine, imam kuću na selu i kupio sam neke domaće životinje, čisto da se nečim bavim.

Ali nakon godinu dana potrošili smo svu ušteđevinu, a od rada na selu, odnosno od tih životinja koje smo kupili, ne može se pokriti ni osnovni trošak. Ljudi misle da sam zaradio mnogo novca i da sam se vratio da uživam, a realnost je drugačija. Sad me je sramota da radim za 1000 KM. Želim da se ponovo vratim u Nemačku i poručio bih svima da dobro razmisle pre povratka, jer i ovde se mora raditi – ali za mnogo manje novca. Ispovest Denisa iz Krajine“, napisao je.

U komentarima su se javili brojni ljudi koji su se osvrnuli na njegovu ispovest. Jedan korisnik je napisao: „Nije sramota raditi, sramota je ne raditi.“ Drugi je dodao: „Kakva Bosna, kakvo vraćanje – to je u redu za ljude preko 50 godina, da malo živnu jer ih vuče imovina, porodica, kuća, selo i slično. Kuda ću ja sa 30 godina u Bosnu nazad, tek sada nakon skoro 10 godina? U Nemačkoj sam počeo da gradim, stvaram i osećam šta je život. Hvala vam, ali Bosna je za mene maksimum šest nedelja godišnje.“

Jedan korisnik je napisao: „Ja sam 30 godina u Nemačkoj i želim da se vratim u Bosnu samo u mrtvačkom sanduku, drugačije ne, a ko želi – bujrum. A ti što si poslušao ženu, sad rintaj u Bosni, a ona s porodicom neka ispija kafe.“

