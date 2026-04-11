Fleksibilno radno vreme i rast plata dodatno su povećali interesovanje.
Prema novim pravilima, radno vreme je definisano na:
- 40 sati nedeljno, uz mogućnost povećanja na 56 sati u slučaju potrebe
Rad se uglavnom obavlja od zalaska do izlaska sunca, piše Blic.
U vanrednim situacijama, poput terorizma, prirodnih nepogoda ili epidemija, angažovanje je moguće i van tog okvira, uz odobrenje nadležnih.
Čuvari reda obavljaju dužnost:
- u timovima od najmanje dve osobe
- Stariji član ekipe ima ulogu nadređenog, dok se upotreba oružja dozvoljava samo u situacijama kada postoji realna opasnost.
Tokom kontrole:
- mogu da provere osobe i vozila spolja
- nemaju pravo na detaljan pretres unutrašnjosti
- Patrole vozilima sprovode se uz nadzor policije.
Plate skočile, interesovanje eksplodiralo
Značajan razlog rasta popularnosti ovog zanimanja su i veće zarade.
- plata je sa 56.120 lira u julu 2025. porasla na
- 66.558 lira u januaru 2026. godine
Kombinacija stabilnih primanja i fleksibilnog radnog vremena učinila je ovaj posao posebno atraktivnim za mlade koji žive u urbanim sredinama.
Mladi sve više biraju ovaj posao
Zbog jasnih pravila, sigurnih prihoda i mogućnosti prilagođavanja radnog vremena, ovo zanimanje sve češće postaje prvi izbor za mlade koji traže stabilno zaposlenje u javnom sektoru.
