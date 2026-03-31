Svečana trpeza za Veliki petak i Uskrs ove godine predstavljaće značajno opterećenje za kućne budžete, potvrdila je studija portala za poređenje cena Koliko.kr u saradnji sa Hrvatskim udruženjem za zaštitu potrošača (HUZP).

Osnovna, skromnija korpa na nacionalnom nivou u proseku košta oko 75,49 evra za četvoročlanu porodicu, odnosno 62,34 evra za tročlanu porodicu.

Najskuplje su Požeško-slavonska županija (85,60 evra za četvoročlanu porodicu), Ličko-senjska županija (79,86) i Krapinsko-zagorska županija (79,11), piše portal Koliko.hr.

S druge strane, najjeftiniji su Karlovačka županija (71,16), Grad Zagreb (71,39) i Koprivničko-križevačka županija (72,55).

Razlika između najskuplje i najjeftinije dostiže 14,44 evra za četvoročlanu porodicu, odnosno 11,81 evro za tročlanu porodicu.

Sa standardnom, bogatijom korpom, troškovi rastu očekivano.

Nacionalni prosek je oko 163,81 evro za četvoročlanu porodicu i 138,23 evra za tročlanu porodicu.

Razlika između najskuplje i najjeftinije županije je oko 16,25 evra za četvoročlanu porodicu, odnosno oko 13,50 evra za tročlanu porodicu.

"Cene uskršnjih korpi pokazuju da će čak i skromna korpa biti preskupa za neke. Ne zaboravimo više od 300.000 penzionera sa penzijama manjim od 300 evra. Ostali će kupiti koliko im prihodi dozvoljavaju, mada možemo videti da postoje i oni kojima cene uopšte nisu važne. Šunka je možda dostupna većini, ali jagnjetinu će mnogi videti samo u katalogu", komentariše Ana Knežević, predsednica HUZP-a.

Šta se nalazi u bogatijoj standardnoj korpi?

Imućnija porodica će za Veliki petak i Uskrs na sto staviti raznovrstan meni koji prati prazničnu tradiciju.

Veliki petak počinje paštetom od tunjevine, a ručak donosi šarana sa salatom od krompira i blitvom, dok je večera poseban obrok sa prženim sardinama.

Na Uskrs, doručak uključuje šunku, sir, kuvana jaja, mladi luk i pinču.

Ručak je klasično praznično jelo; bistra goveđa čorba, pečena jagnjetina, krompir, zelenilo i francuska salata.

Večera se ponovo oslanja na šunku i ostatke hrane, ali sa širim izborom pića, uključujući kvalitetno vino i tradicionalne deserte poput pive, kolača od oraha i malih kolača.

Šta se nalazi u skromnijoj osnovnoj korpi?

Skromnija, osnovna verzija zadržava osnovnu strukturu prazničnih obroka, ali sa manje deserta i jeftinijim sastojcima.

Veliki petak počinje paštetom od ribe, dok je ručak jednostavan - oslić sa salatom od krompira. Večera se ne priprema posebno, već se jede ono što ostane od ručka.

Na Uskrs je trpeza skromna, ali tradicionalna sa doručkom od šunke, sira, jaja i mladog luka.

Ručak počinje goveđom čorbom, ali jagnjetinu zamenjuje piletina. Francuska salata takođe izostaje.

Kvalitetno vino se zamenjuje stonim vinom, a među desertima ostaju samo tradicionalni kolač od oraha i mali kolači.

Obe korpe su izračunate za dva modela domaćinstva - porodicu od četiri člana (majka, otac, sin od 13 godina i ćerka od 10 godina) i porodicu od tri člana (majka, otac i ćerka od 10 godina).

Cene po županijama izračunate su kao prosek kontinuiranog praćenja maloprodajnih cenovnika koje su trgovački lanci dužni da objavljuju svakodnevno prema odluci Vlade od 2. maja 2025. godine. Cena nacionalne korpe predstavlja prosek županijskih vrednosti i pruža najtačniji prikaz troškova hrane u Hrvatskoj, piše Koliko.hr.

