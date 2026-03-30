Istraživanje, objavljeno u ponedeljak, pokazalo je da 79 odsto građana planira da pripremi uskršnji doručak ili ručak, što je na nivou prethodnih godina. Pri tome je 62 odsto građana istaklo da će najveći deo namirnica za Uskrs kupovati u hipermarketima i trgovinskim lancima, što je za pet odsto manje u odnosu na isto istraživanje sprovedeno uoči prošlogodišnjeg Uskrsa.



Onih koji će namirnice obezbediti iz domaće proizvodnje je 17 odsto, što je slično kao i prošle godine, dok će u malim prodavnicama i komšijskim supermarketima kupovinu obaviti 11 odsto građana, odnosno tri odsto više nego prošle godine.



Na pijaci će kupovinu obaviti 10 odsto ispitanika, što je za četiri odsto više nego prošle godine i predstavlja povratak blizu rezultata iz 2023. godine, kada ih je bilo 12 odsto.



Prema istraživanju, kuvana jaja su nezaobilazna na uskršnjim trpezama i naći će se na stolovima čak 95 odsto građana koji će pripremati tradicionalni doručak ili ručak. Slede kuvana šunka sa 84 odsto, mladi luk sa 81 odsto, hren sa 59 odsto, rotkvice sa 46 odsto, pinca ili sirnica sa 37 odsto, pečena svinjetina sa 29 odsto, koliko ima i orahnjača, pečena jagnjetina sa 25 odsto, ćuretina sa mlincima sa 21 odsto, šunka u testu sa 19 odsto, pogača sa 17 odsto, kao i sarma sa 11 odsto.



Najviše građana potrošiće od 70 do 100 evra



Prilikom kupovine namirnica za ovogodišnji Uskrs planira da štedi 59 odsto ispitanika, isto kao i prošle godine, dok je 41 odsto njih navelo da će trošiti bez razmišljanja.



Na pitanje koliko novca planiraju da potroše na kupovinu namirnica za Uskrs, najveći broj ispitanika, njih 28 odsto, rekao je da planira da potroši između 70 i 100 evra.



Onih koji će potrošiti između 50 i 70 evra je 20 odsto, dok će 19 odsto potrošiti između 100 i 150 evra. Više od 150 evra potrošiće 11 odsto građana, a između 30 i 50 evra njih 12 odsto, navodi se u saopštenju JaTrgovca, piše Poslovni.hr.



Istraživanje je sprovedeno tokom februara ove godine na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Hrvatske starijih od 16 godina.



